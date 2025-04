A estranha espiral no céu que pode ter sido causada por foguete de Musk

Acredita-se que o formato de uma espiral vista no céu seja resultado de sobras de combustível liberadas no espaço quando o foguete Falcon 9 retornou à Terra.

Rhiannon Hancock O redemoinho brilhante foi fotografado na Inglaterra e no País de Gales, e também foi visto em partes da Europa

Meteorologistas dizem que uma grande espiral brilhante visível no céu noturno na segunda-feira (24/3) tenha sido causada pelo lançamento de um foguete da SpaceX nos EUA.

A agência britânica de meteorologia, Met Office, disse que o formato provavelmente foi produzido por uma coluna de combustível congelada do escapamento do foguete, que refletiu a luz do sol e pareceu girar na atmosfera.