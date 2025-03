'Muito irritado': a mudança de tom de Trump sobre Putin e o cessar-fogo na Ucrânia

Pela primeira vez, Trump ameaçou seriamente a Rússia com consequências por frear negociações de cessar-fogo na Ucrânia. Em entrevista à NBC News, o presidente americano disse estar "furioso" com atitudes de Putin

Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está "muito irritado" e "furioso" com o presidente russo, Vladimir Putin, após semanas tentando negociar um cessar-fogo na Ucrânia.

Em uma entrevista à emissora NBC News neste domingo (30/3), o presidente afirmou estar irritado com Putin por atacar a credibilidade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre os países que comprassem petróleo russo, caso ele não concordasse com o cessar-fogo.