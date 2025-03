O que muda na nova regra que limita concessão de cidadania italiana para descendentes

A Itália decidiu mudar as regras e restringir os critérios sobre quem tem direito à cidadania do país.

Segundo o órgão do governo, o objetivo é "valorizar o vínculo efetivo entre a Itália e o cidadão residente no exterior".

A primeira delas — que já entrou em vigor — prevê que os descendentes de italianos que nasceram no exterior serão considerados automaticamente cidadãos por apenas duas gerações.

Ou seja, a partir de agora, somente os indivíduos com pelo menos um dos pais ou um dos avós italianos terão direito à cidadania.

Na segunda fase do projeto, que já ganhou o sinal verde do governo italiano, serão implementadas medidas para que "cidadãos nascidos e residentes no exterior mantenham vínculos reais com a Itália ao longo do tempo".