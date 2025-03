5 oásis incríveis pelo mundo (um deles é vizinho ao Brasil)

Getty Images Há milênios que os oásis nos atraem e cativam, oferecendo refúgio ao viajante do deserto com suas piscinas e sombras

E também alimenta a vida humana, pois nossa história nesses refúgios naturais remonta há milênios. No oásis bíblico de Ein Gedi, no vale do Mar Morto , foram encontradas provas de assentamentos humanos datados de 6000 a.C.

O deserto do Saara , por exemplo, abriga cerca de 90 oásis importantes. Mas, por ser o maior deserto do planeta, é preciso percorrer longos caminhos para conhecê-los.

Encravado entre as dunas douradas do deserto de Góbi, na província de Gansu (noroeste da China), fica o oásis Yueyaquan (月牙泉 – "Fonte da Lua Crescente", em mandarim).

No Ocidente, o Lago da Lua Crescente ficou conhecido graças ao livro The Gobi Desert (O Deserto de Góbi, em tradução livre), das missionárias protestantes Mildred Cable (1878-1952) e Francesca French (1871-1960). Elas passaram mais de 10 anos percorrendo a região.

"Vimos um lago, e sua beleza era cativante."

Mas o lago correu o risco de ser absorvido pelo deserto à sua volta. Na década de 1990, descobriu-se que o nível médio da água havia diminuído de cinco metros para apenas um.

Felizmente, foram tomadas medidas para reabastecê-lo em 2006, preservando sua impressionante beleza.

2. Oásis de Huacachina, Peru

Getty Images Oásis de Huacachina é cercado por árvores e casas

Huacachina é o único oásis natural da América do Sul. Ele fica no sul do Peru, entre as maiores dunas do continente.

Reza a lenda que suas águas são as lágrimas de uma donzela chamada Huacachina. Ela chorava a morte do seu amado, um guerreiro inca.

Depois de soluçar por dias e noites, ela percebeu que outro guerreiro a observava. Huacachina então se lançou sobre o lago criado pelas suas lágrimas.

Horas depois, ela tentou sair da água e percebeu que havia se transformado em uma sereia.

Como ocorre com muitos outros oásis pelo mundo, Huacachina está ameaçado pela demanda cada vez maior de água na região. A perfuração de poços nas suas proximidades e a evaporação durante os verões mais quentes provocaram a queda do nível do lago, forçando o bombeamento de água.

Localizado a 300 km da capital peruana, Lima, o oásis tem cerca de 100 moradores permanentes – e sua paisagem espetacular atrai muitos turistas.

3. Wadi Bani Khalid, Omã

Getty Images De água cristalina e azul-turquesa, o oásis Wadi Bani Khalid tem vegetação no meio do deserto

A palavra "wadi", em árabe, define o leito de um rio seco ou abastecido esporadicamente pelas chuvas, criando charcos de água parada ao longo do percurso.

O oásis de Wadi Bani Khalid fica no deserto de Wahiba, em Omã. Ele é alimentado pelas chuvas e pelas águas termais da caverna próxima de Muqal.

Seus belos lagos, poços e vegetação exuberante contrastam com a árida paisagem do deserto.

Os primeiros moradores da região foram tribos de beduínos. Mas, hoje em dia, o local é popular entre os visitantes. Alguns deles se dedicam a explorar as grutas, outros se banham nas piscinas naturalmente aquecidas.

4. Oásis de Al-Ahsa, Arábia Saudita

Getty Images O oásis de Al-Ahsa é formado por tamareiras

Esta imagem é diferente do que normalmente imaginamos de um oásis, não é verdade? Afinal, muitos deles são apenas pequenos lagos ou tanques.

Mas o oásis de Al-Ahsa, na Arábia Saudita, é gigantesco. Sua superfície é de cerca de 85 km², o que o configura como o maior oásis do mundo.

A região é fértil e se estende por 12 mil hectares. Ela abriga mais de 2,5 milhões de tamareiras e também conta com grutas, canais, antigas fortalezas e mesquitas.

As evidências arqueológicas indicam que a região é habitada desde os tempos pré-históricos. Em 2018, o oásis foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, como "exemplo excepcional de interação humana com o meio ambiente".

5. Oásis Agua Caliente, Estados Unidos

Getty Images O oásis Agua Caliente é abastecido por um manancial termal natural

O oásis Agua Caliente ("Água Quente", em espanhol) fica no deserto de Sonora, perto da cidade de Tucson, no Estado americano do Arizona. Ele é rodeado de palmeiras e abriga fauna silvestre, como tartarugas e aves.

O local é abastecido por um manancial termal natural. Por isso, a tribo nativa americana Cahuilla o chamava originalmente de "Sec-he", que significa "som de água fervente". A tribo habitou a região por 5 mil anos.

Os espanhóis o rebatizaram de "Agua Caliente" durante a colonização local, no final do século 18.

Entre 1877 e 1882, o oásis funcionou como balneário medicinal e recreativo. Posteriormente, diversos proprietários o mantiveram para criação de gado.

Originalmente, duas fontes alimentavam os tanques. Uma delas era quente e a outra, fria.

Mas, na década de 1930, para tentar aumentar a vazão, os mananciais foram explorados, provocando o efeito contrário: as duas fontes se fundiram e a vazão foi reduzida.

Nos anos 1960, o condado de Pima comprou os 41 hectares do local, criando o Parque Agua Caliente, que inclui e mantém o oásis.