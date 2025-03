As críticas do vice-presidente dos EUA à Dinamarca em visita à Groenlândia

A base dos EUA na Groenlândia assumiu uma importância estratégica crescente porque o Ártico seria a rota mais curta para um hipotético ataque russo ou chinês ao território dos EUA — e os mísseis hipersônicos desenvolvidos nos últimos anos são impossíveis de interceptar com a tecnologia atual.

Getty Images J.D. e Usha Vance almoçam com um grupo de militares na base de Pituffik, na Groenlândia

Análise: Comentários de Vance provavelmente abalarão aliados dos EUA

Por Bernd Debusmann Jr, repórter em Washington

Os comentários do vice-presidente J.D. Vance na base americana de Pituffik, na Groenlândia, não são nada que já não tenhamos ouvido antes, mas certamente levantarão suspeitas entre alguns aliados dos EUA, principalmente em Copenhague.

Sua afirmação de que a Dinamarca tem "investido pouco" na segurança da Groenlândia é algo que ouvimos frequentemente de Vance, Donald Trump e outros — não apenas sobre a Groenlândia, mas sobre a segurança europeia em geral.

Também vimos nuances disso com a publicação desta semana do agora infame bate-papo no Signal com outros membros do gabinete, no qual Vance expressou seu descontentamento com os aliados europeus.

O comentário de Vance de que os EUA respeitam a "autodeterminação" da Groenlândia também soará falso para muitos, tanto na Groenlândia quanto na Dinamarca.

Embora muitos groenlandeses — incluindo aqueles do Partido Democrata, de centro-direita, que acaba de ganhar a maioria dos votos nas eleições parlamentares da Groenlândia — sejam a favor da independência da Dinamarca, pesquisas mostram que a grande maioria (85%) dos moradores do território não quer fazer parte dos EUA.

Não está claro qual é o objetivo final dos EUA aqui, embora Vance pareça certo de que, no final das contas, os groenlandeses "fecharão um acordo" com os EUA.

Vance diz acreditar que uma operação militar não será necessária, mas toda sua visita provavelmente será vista como provocativa, levando muitos a questionar as intenções americanas.

Muitos observadores estrangeiros também estarão olhando atentamente para ver se a forma como o governo americano lida com a Groenlândia oferece alguma pista sobre como lidará com outros territórios estrangeiros nos quais Trump demonstrou interesse, como Panamá, Canadá e Gaza.