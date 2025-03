Alemanha lidera resistência às tarifas de Trump: 'Não cederemos'

Getty Images A Alemanha disse que "não cederá" e que a Europa deve "responder com firmeza" após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a imposição de uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis e peças. De acordo com o líder americano, as tarifas vão entrar em vigor em 2 de abril e os EUA vão começar a cobrá-las dos importadores de veículos um dia depois. As taxas sobre as peças e partes de veículos devem começar em maio ou posteriormente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O que faremos é uma tarifa de 25% para todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos", disse Trump em pronunciamento no Salão Oval nesta quarta-feira (26/03).

Além da Alemanha, outras grandes economias mundiais prometeram retaliar. A França classificou a medida como uma "notícia muito ruim", o Canadá afirmou que se tratava de um "ataque direto" e a China acusou Washington de violar as regras do comércio internacional. No início da quinta-feira, as ações da Porsche, Mercedes e BMW em Frankfurt caíram drasticamente, assim como da empresa francesa Stellantis, fabricante da Jeep, Peugeot e Fiat. Trump também ameaçou impor tarifas "muito maiores" se a Europa trabalhar com o Canadá para provocar o que ele descreve como "dano econômico" aos EUA.

As empresas que trazem mercadorias estrangeiras para o país pagam o imposto ao governo. As empresas podem optar por repassar parte ou todo o custo das tarifas aos clientes. Os EUA importaram cerca de 8 milhões de carros no ano passado — representando cerca de US$ 240 bilhões (R$ 1,38 trilhões) em comércio e cerca de metade das vendas gerais. O México é o principal fornecedor de carros para os EUA, seguido POR Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha.

Analistas estimaram que as tarifas sobre peças apenas do Canadá e do México podem levar ao aumento dos custos de US$ 4 mil a US$ 10 mil (R$ 23 mil a R$ 57.300), dependendo do veículo, de acordo com o Anderson Economic Group. O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse que a União Europeia deve "responder com firmeza". "Deve ficar claro que não cederemos aos EUA. Precisamos mostrar força e autoconfiança", acrescentou.