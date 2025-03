Como Trump bagunçou a ordem mundial — e deixou os líderes europeus em apuros

Allan Little - BBC News

Às 09 horas de uma manhã de fevereiro de 1947, o embaixador do Reino Unido em Washington, Lord Inverchapel, entrou no Departamento de Estado para entregar ao Secretário de Estado dos EUA, George Marshall, duas mensagens diplomáticas impressas em papel azul para enfatizar sua importância: uma sobre a Grécia e outra sobre a Turquia.

Os britânicos já haviam anunciado planos para sair da Palestina e da Índia e reduzir sua presença no Egito.

Exausto, falido e fortemente endividado com os Estados Unidos, o Reino Unido disse aos EUA que não poderia mais continuar apoiando as forças do governo grego que estavam lutando contra uma insurgência comunista armada.

Caso a Grécia seguisse esse caminho, os Estados Unidos temiam que a Turquia pudesse ser a próxima, dando a Moscou o controle do Mediterrâneo Oriental, e, potencialmente, o Canal de Suez, uma rota comercial global vital.

É fácil interpretar esse como o momento em que a liderança do mundo ocidental passou do Reino Unido para os Estados Unidos. Mais precisamente, esse foi o momento que revelou que isso já tinha acontecido.

Seguiram-se duas grandes iniciativas dos EUA: o Plano Marshall, um pacote massivo de assistência para reconstruir as economias destruídas da Europa, e a criação da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 1949, que foi projetada para defender as democracias de uma União Soviética que agora havia estendido seu controle sobre a parte oriental da Europa.

Foi o início do que ficou conhecido como a Doutrina Truman. Em seu cerne estava a ideia de que ajudar a defender a democracia no exterior era vital para os interesses nacionais dos Estados Unidos.

No entanto, as ideias fundamentais nas quais os Estados Unidos basearam suas ambições geoestratégicas agora parecem prestes a mudar.

A geração baby boomer cresceu em um mundo que parecia, soava e se comportava mais como os Estados Unidos do que nunca. E o país se tornou a hegemonia cultural, econômica e militar do mundo ocidental.

Os Estados Unidos, tradicionalmente isolacionistas e protegidos com segurança por dois vastos oceanos, emergiram da Segunda Guerra Mundial como líderes do mundo livre. Enquanto os Estados Unidos projetavam seu poder em todo o globo, passaram as décadas do pós-guerra refazendo grande parte do mundo à sua própria imagem.

Donald Trump é o primeiro presidente dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial a desafiar o papel que seu país estabeleceu para si mesmo há muitas décadas. E ele está fazendo isso de tal forma que, para muitos, a velha ordem mundial parece ter acabado — enquanto a nova ordem mundial ainda não tomou forma.

A questão é: quais nações assumirão a liderança? E, com a segurança da Europa sob maior pressão do que em qualquer outro momento recente, seus líderes, que atualmente estão brigando, serão capazes de encontrar uma resposta adequada?

Um desafio ao legado de Truman

A crítica do presidente Trump à ordem internacional pós-1945 remonta a décadas. Há quase 40 anos, ele publicou anúncios de página inteira em três jornais dos EUA para criticar o compromisso dos Estados Unidos com a defesa das democracias mundiais.

"Durante décadas, o Japão e outras nações se aproveitaram dos Estados Unidos", escreveu ele em 1987.

"Por que essas nações não estão pagando aos Estados Unidos pelas vidas humanas e pelos bilhões de dólares que estamos perdendo para proteger seus interesses?"

"O mundo está rindo dos políticos americanos enquanto protegemos navios que não possuímos, transportando petróleo de que não precisamos, destinado a aliados que não ajudarão."

Essa é uma posição que ele repetiu desde sua segunda posse.

E a fúria sentida por alguns membros de seu governo pelo que consideram uma dependência europeia dos Estados Unidos parece ter ficado explícita nas mensagens sobre ataques aéreos contra houthis no Iêmen que vazaram nesta semana.

Nas mensagens, uma conta supostamente atribuída ao vice-presidente JD Vance escreveu que os países europeus poderiam se beneficiar dos ataques. Dizia: "Eu odeio socorrer a Europa outra vez".

Outra conta, identificada como o Secretário de Defesa Pete Hegseth, respondeu três minutos depois: "VP: Compartilho totalmente seu repúdio pelo parasitismo europeu. É PATÉTICO."

A própria posição de Trump parece ir além de criticar aqueles que, segundo ele, estão se aproveitando da generosidade dos Estados Unidos. No início de sua segunda presidência, ele pareceu abraçar o presidente russo, Vladimir Putin, dizendo à Rússia que a Ucrânia não obteria a adesão à Otan e que não deveria esperar recuperar o território que perdeu para a Rússia.

Muitos criticaram o posicionamento por abrir mão de duas grandes moedas de troca antes mesmo de as negociações começarem. Aparentemente, o presidente americano não pediu nada à Rússia em troca.

Por outro lado, alguns apoiadores de Trump veem em Putin um líder forte que personifica muitos dos valores conservadores que eles mesmos compartilham.

Para alguns, Putin é um aliado em uma "guerra contra o woke".

A política externa dos Estados Unidos agora é impulsionada, pelo menos em parte, pelos imperativos de suas guerras culturais. A segurança da Europa se envolveu na batalha entre duas visões polarizadas e mutuamente antagônicas do que os Estados Unidos representam.

Alguns acham que a divisão envolve mais do que as opiniões particulares de Trump e que a Europa não pode ficar quieta esperando que seu mandato termine.

"Os EUA estão se divorciando dos valores europeus", argumenta Ed Arnold, pesquisador sênior do Royal United Services Institute (RUSI) em Londres. "Isso é difícil [para os europeus] de engolir porque significa que é estrutural, cultural e potencialmente de longo prazo. "

"Acho que a trajetória atual dos EUA durará mais do que Trump, como pessoa. Acho que o Trumpismo durará mais que sua Presidência."

Artigo 5 da Otan 'está na UTI'

A Casa Branca de Trump disse que não será mais a principal garantidora da segurança europeia e que as nações europeias devem ser responsáveis por sua própria defesa e pagar por ela.

"Se [os países da Otan] não pagarem, eu não vou defendê-los. Não, eu não vou defendê-los", disse o presidente no início deste mês.

Por quase 80 anos, a pedra angular da segurança europeia foi incorporada no Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que um ataque a um Estado-membro da aliança é um ataque a todos.

Em Downing Street, no mês passado, pouco antes de sua visita à Casa Branca, o primeiro-ministro Sir Keir Starmer me disse durante uma entrevista que estava satisfeito com o fato de os Estados Unidos continuarem sendo os principais membros da Otan e que Trump permanecia pessoalmente comprometido com o Artigo 5.

Outros têm menos certeza sobre isso.

Ben Wallace, que foi secretário de Defesa no último governo conservador, me disse no início deste mês: "Acho que o Artigo 5 está na UTI."

"Se a Europa, incluindo o Reino Unido, não assumir a responsabilidade, investir muito em defesa e levar isso a sério, é potencialmente o fim da Otan que conhecemos e será o fim do Artigo 5."

"No momento, eu não apostaria que o Artigo 5 poderia ser acionado no caso de um ataque russo... Eu certamente não daria por certo que os Estados Unidos viajariam em socorro."

De acordo com uma pesquisa da empresa francesa Institut Elabe, quase três quartos dos franceses agora pensam que os Estados Unidos não são aliados da França.

A maioria no Reino Unido e uma grande maioria na Dinamarca, ambos países historicamente pró-americanos, agora também têm visões desfavoráveis em relação aos Estados Unidos.

"O dano que Trump causou à Otan é provavelmente irreparável", argumenta Robert Kagan, comentarista conservador, autor e membro sênior do Instituto Brookings, em Washington DC, que há muito tempo critica Trump.

"A aliança contou com uma garantia americana que não é mais confiável, para dizer o mínimo".

No entanto, Trump não é de forma alguma o primeiro presidente dos EUA a pedir que a Europa coloque seus gastos com defesa em ordem. Em 2016, Barack Obama exortou os aliados da Otan a aumentarem seu orçamento, dizendo: "A Europa às vezes tem sido complacente com sua própria defesa".

A 'fragmentação do Ocidente' já começou?

Tudo isso é uma ótima notícia para Putin. "Todo o sistema de segurança euro-atlântica está desmoronando diante de nossos olhos", disse ele no ano passado. "A Europa está sendo marginalizada no desenvolvimento econômico global, mergulhada no caos de desafios como a migração e perdendo a agência internacional e a identidade cultural."

No início de março, três dias após a reunião desastrosa de Volodymyr Zelensky com Trump e Vance na Casa Branca, um porta-voz do Kremlin declarou que "a fragmentação do Ocidente começou".

"Veja os objetivos da Rússia na Europa", diz Armida van Rij, chefe do programa Europa na Chatham House. "Seus objetivos são desestabilizar a Europa. É para enfraquecer a Otan e fazer com que os americanos retirem suas tropas daqui."

"E, no momento, você poderia dizer [que estão] fazendo, fazendo e quase conseguindo. Porque está desestabilizando a Europa. Está enfraquecendo a Otan. Não chegou ao ponto de conseguir que os EUA retirassem tropas da Europa, mas em alguns meses, quem sabe onde estaremos?"

'Esquecemos as lições da nossa história'

Um dos grandes desafios que a Europa, em particular, enfrenta a partir daqui é a questão de como se armar adequadamente. Oitenta anos de confiança no poder dos Estados Unidos deixaram muitas democracias europeias expostas.

O Reino Unido, por exemplo, cortou os gastos militares em quase 70% desde o auge da Guerra Fria. (No final da Guerra Fria, no início da década de 1990, a Europa se permitiu um 'dividendo de paz' e iniciou um processo de décadas de redução dos gastos com defesa.)

"Tivemos um grande orçamento [durante a Guerra Fria] e recebemos um dividendo de paz", diz Wallace. "Agora, você poderia argumentar que isso era justificado."

"O problema é que passamos de um dividendo de paz para uma invasão corporativa. [Defesa] acabou se tornando o departamento preferido para cortar dinheiro. E foi aí que simplesmente esquecemos as lições da nossa história."

O primeiro-ministro britânico disse ao Parlamento no mês passado que o Reino Unido aumentaria os gastos com defesa de 2,3% do PIB para 2,5% até 2027. Mas isso é suficiente?

"Ficar parado é suficiente", argumenta Wallace. "Não seria suficiente consertar as coisas de que precisamos para nos tornarmos mais destacáveis, e depois preencher as lacunas se os americanos partirem."

Há ainda a questão mais ampla do recrutamento militar. "O Ocidente está em queda livre em seu recrutamento militar, não é só a Grã-Bretanha", argumenta Wallace.

"No momento, os jovens não estão se juntando às forças armadas. E isso é um problema."

Mas o novo chanceler eleito da Alemanha, Friedrich Merz, disse que a Europa deve se tornar independente dos Estados Unidos. E a "europeização" da Otan exigirá a construção de um complexo militar-industrial nativo europeu capaz de fornecer capacidades que atualmente somente os Estados Unidos têm.

Outros compartilham a opinião de que a Europa deve se tornar mais autossuficiente militarmente - mas alguns estão preocupados com o fato de nem toda a Europa concordar com isso.

"Estamos no momento em um ponto em que os europeus orientais, em geral, não precisam receber o memorando", diz Ian Bond, vice-diretor do Centro para a Reforma Europeia. "Quanto mais para o oeste você vai, mais problemático se torna até chegar à Espanha e à Itália."

Arnold concorda: "A visão na Europa agora é que não há mais espaço para debate, devemos debater como faremos isso e talvez com que rapidez o faremos, mas precisamos fazer isso agora".

Juntando as peças de uma nova ordem mundial

Há uma pequena lista de "coisas muito importantes" que somente os Estados Unidos fornecem atualmente, de acordo com o historiador Timothy Garton Ash.

"Esses são os chamados facilitadores estratégicos", diz ele. "Os satélites, a inteligência, as baterias de defesa aérea Patriot, que são as únicas que podem derrubar mísseis balísticos russos. E dentro de três a cinco anos, nós [países que não são os EUA] devemos tentar ter nossa própria versão deles."

"E nesse processo de transição, da Otan liderada pelos americanos, [a ideia é] que tenhamos uma Otan tão europeizada que suas forças, junto com as forças nacionais e as capacidades da UE, sejam capazes de defender a Europa — mesmo que um presidente americano diga 'nos deixe de fora disso'."

A questão é como chegar a esse nível.

Armida van Rij salienta que, na sua opinião, a Europa precisa construir uma base industrial europeia de defesa de propriedade europeia - mas ela prevê dificuldades.

"O que é realmente difícil são as divisões na Europa sobre como realmente fazer isso e se devemos realmente fazer isso."

A Comissão Europeia e especialistas vêm tentando descobrir como esse sistema de defesa pode funcionar há várias décadas. "Tradicionalmente, tem sido muito difícil por causa de interesses nacionais adquiridos... Então, isso não vai ser fácil."

Enquanto isso, Trump parece pronto para virar a página da ordem internacional baseada em regras pós-Guerra Fria de Estados soberanos que são livres para escolher seus próprios destinos e alianças.

O que ele parece compartilhar com Vladimir Putin é o desejo de um mundo em que as grandes potências, sem restrições por leis acordadas internacionalmente, sejam livres para impor sua vontade a nações menores e mais fracas, como a Rússia tem feito tradicionalmente em seus impérios czarista e soviético. Isso significaria um retorno ao sistema de "esferas de interesse" que prevaleceu por 40 anos após a Segunda Guerra Mundial.

Não sabemos exatamente o que Donald Trump faria se um país da Otan fosse atacado. Mas a questão é que a ajuda dos EUA não pode mais ser considerada garantida. Isso significa que a Europa tem que reagir. O desafio parece ser permanecer unida, finalmente financiar sua própria defesa e evitar ser arrastada para a "esfera de influência" de qualquer uma das grandes potências.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC InDepth

