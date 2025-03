5 fatos sobre governo Trump revelados por falha de segurança militar em grupo de mensagens

Trata-se da história de como um jornalista – Jeffrey Goldberg, da revista The Atlantic – foi adicionado a um grupo de mensagens da plataforma Signal que, aparentemente, incluía o vice-presidente americano, J.D. Vance , o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e o Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz.

Os Estados Unidos ainda estão digerindo uma grave falha de segurança ocorrida no centro do governo Donald Trump .

EPA Trump e seus principais assessores têm feito críticas sobre os gastos da Europa com defesa.

Goldberg relatou que a conta com o nome J.D. Vance escreveu, sobre a ação militar: "Acho que estamos cometendo um erro."

Mas, resumidamente, quais são as principais revelações do ocorrido?

Goldberg declarou ter observado planos militares secretos para os ataques, incluindo envios de armas, alvos e horários, duas horas antes que caíssem as bombas.

O vice-presidente declarou que o ataque às forças houthis que enfrentam navios no Canal de Suez atende mais aos interesses europeus do que aos Estados Unidos, já que a Europa detém o maior tráfego comercial pelo canal.

Vance destacou que seu chefe talvez não tivesse conhecimento de como as ações americanas poderiam ajudar a Europa.

"Não tenho certeza de que o presidente sabe como isso é inconsistente com sua mensagem sobre a Europa no momento", disse Vance. "Existe ainda o risco de vermos um pico de moderado a grave dos preços do petróleo."