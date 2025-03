Análise: conversa em aplicativo vista 'acidentalmente' por jornalista seria amostra de como funciona círculo íntimo de Trump

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (24/03) que um jornalista foi acidentalmente adicionado a um grupo no Signal cujos participantes eram membros do alto escalão da segurança nacional dos EUA.

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira (24/03) que um jornalista foi acidentalmente adicionado a um grupo no aplicativo de mensagens criptografadas Signal no qual autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos planejaram um ataque militar ao Iêmen.

Getty Images Donald Trump, JD Vance, Pete Hegseth e Mike Waltz; contas de funcionários de alto escalão do governo americano aparentemente estava no grupo do Signal ao qual jornalista teve acesso acidental

A ofensiva dos EUA contra os houthis está em andamento. Mais ataques foram lançados entre domingo (23) e segunda-feira, de acordo com a agência Associated Press.

Um membro do grupo houthi postou no X que 53 pessoas foram mortas nos ataques.

Goldberg relatou ter recebido em 11 de março uma solicitação de conexão no Signal de uma conta que seria do conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Michael Waltz.

Se confirmado integralmente que as contas participantes pertencem de fato aos nomes exibidos no grupo, como JD Vance e Hegseth, o bate-papo dá uma amostra da dinâmica interna entre os principais membros do alto escalão na área de segurança nacional do governo de Donald Trump.

Uma conta atribuída ao nome JD Vance revela isso.