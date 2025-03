Você devolveria uma carteira perdida? O curioso experimento para medir a felicidade ao redor do mundo

Um estudo recente sobre a felicidade ao redor do mundo indica que desconhecidos são cerca de duas vezes mais gentis do que imaginamos.

O resultado surpreendeu: a taxa de devolução foi quase o dobro do que se previa, e o estudo, com evidências coletadas em diversos países, concluiu que a confiança na bondade alheia está mais intimamente ligada à felicidade do que se pensava.

John F. Helliwell, economista da Universidade de British Columbia, no Canadá, e editor do relatório, afirmou que os dados do experimento demonstram que "as pessoas são mais felizes vivendo em lugares onde acreditam que há cuidado mútuo entre os cidadãos".

Ele acrescentou que o estudo sugere que as pessoas tendem a ser excessivamente pessimistas em todos os lugares, quando, na realidade, as carteiras foram devolvidas com muito mais frequência do que o previsto.