O violento assassinato de cantor no Peru que levou governo a decretar estado de emergência

Instagram Paul Flores Paul Flores estava dormindo quando o ônibus foi atacado — e não conseguiu se proteger, segundo um primo do cantor Paul Flores, cantor peruano de uma conhecida banda de cúmbia — ritmo popular na América Latina — foi assassinado após um show em Lima, capital do Peru, na madrugada de domingo (16/03). Um grupo não identificado disparou vários tiros contra o ônibus que transportava os integrantes da banda Armonía 10. Dois tiros, que foram fatais, atingiram o cantor.

A banda denunciou que, já há algum tempo, vinha recebendo ameaças e sendo alvo de tentativas de extorsão, nas quais era solicitado o pagamento de altas quantias em troca de proteção.

Eles haviam sofrido um ataque semelhante em dezembro passado, mas na ocasião não houve vítimas. O Peru vive uma onda crescente de insegurança. A morte de Flores, de 39 anos, conhecido como "Russo", gerou comoção entre os artistas do país e desencadeou uma série de pedidos de renúncia do ministro do Interior, Juan José Santiváñez — a hashtag #FueraSantiváñez ganhou destaque nas redes sociais.

Em paralelo, o governo anunciou que vai decretar estado de emergência em Lima e Callao "com o envio de tropas das nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", informou o presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén, nas redes sociais. O ataque Paul Flores era, segundo a imprensa local, "um dos vocalistas mais queridos" do grupo. Depois de passar um tempo em outra banda, ele retornou para a Armonía 10 há dois anos.

O ataque ocorreu na madrugada, quando o grupo, com cerca de 30 integrantes no total, se dirigia de uma apresentação para outra. O motorista do ônibus e membro da Armonía 10, Charlie Beloachaga, contou à imprensa local que, depois da rajada de tiros, conseguiu ver uma motocicleta preta, e disse que os criminosos fugiram rapidamente. Em seguida, de acordo com o relato de Beloachaga, eles ouviram Flores, que havia sido baleado duas vezes, gritando por socorro.

Instagram de Paul Flores Paul Flores era 'um dos vocalistas mais queridos' da banda Armonía 10, de acordo com a imprensa local O primo de Paul Flores revelou que o cantor estava dormindo no momento do ataque e, por isso, não teve tempo de se deitar no chão para se proteger. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O corpo de Flores foi levado para Piura, sua cidade natal, onde o enterro deve acontecer nesta quarta-feira (19/03). Além disso, sua família anunciou que haverá uma "marcha branca pela paz".