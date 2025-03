Como escritórios vazios estão sendo transformados em fazendas urbanas

Australia Greenspace Fazendas urbanas vêm usando escritórios vazios desde a pandemia para cultivar alimentos em várias partes do mundo A Torre de Calgary é uma torre de observação de concreto e aço com 190 metros de altura, localizada na província de Alberta, no Canadá. Desde a sua construção, em 1967, ela abriga um deque de observação, restaurantes panorâmicos e lojas de souvenirs.

Mas, no ano passado, ela recebeu um tipo diferente de negócio: uma fazenda urbana em plena operação, em ambiente interno. A fazenda cobre 6 mil metros quadrados e fornece dezenas de espécies agrícolas, como morangos, couve-kale e pepinos.

Ela é um exemplo notável da busca por alimentos cultivados em ambientes urbanos — e está longe de ser a única. Do Japão e Singapura até Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, as fazendas internas verticais vêm se espalhando por todo o planeta. Elas permitem que os produtos sejam cultivados em ambientes com clima controlado, usando técnicas hidropônicas, aquapônicas ou aeropônicas. As fazendas urbanas vêm crescendo ao longo dos anos, mas a pandemia de covid-19 foi um divisor de águas. A interrupção das cadeias de abastecimento trouxe à tona a necessidade de encontrar soluções locais.

Em 2021, foram registrados em todo o mundo negócios referentes à agricultura vertical no valor de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 34,5 bilhões). O ano marcou o recorde de investimentos no setor. Quando a economia entrou na fase pós-pandemia, algumas start-ups importantes saíram do mercado, como a Fifth Season. Outras atravessaram um período de dificuldades financeiras, como a Planted Detroit e a AeroFarms. Analistas questionaram se a "bolha da agricultura vertical" havia estourado. Mas uma nova tendência pós-pandemia pode trazer incentivos ao setor.

Calgary Tower A Torre de Calgary, no Canadá, teve parte do edifício transformado em uma fazenda urbana. Com as empresas adotando o trabalho remoto e híbrido, os donos de edifícios enfrentam dificuldades para preencher os escritórios vazios, em países como a Austrália e o Canadá. E, nos Estados Unidos, a taxa de desocupação dos escritórios é de mais de 20%. "As fazendas verticais podem ser uma forma econômica de preencher as vagas nos edifícios de escritórios", segundo Warren Seay Jr., sócio especializado em finanças imobiliárias da filial do escritório de advocacia americano ArentFox Schiff em Washington DC. Ele é o autor de um artigo sobre reconversões de fazendas urbanas. Existem outras razões para o interesse pela agricultura vertical. As redes de abastecimento se recuperaram após a covid-19, em grande parte, mas outros choques globais, como as mudanças climáticas, a instabilidade geopolítica e as greves dos agricultores em várias partes do mundo fazem com que elas continuem a ser vulneráveis, levando mais cidades a buscar opções locais de produção de alimentos.

A transformação de escritórios em fazendas chegou às manchetes da imprensa nos últimos meses. Encontra-se em andamento a transformação de um dos 32 andares do histórico edifício Niels Esperson em Houston, no Estado americano do Texas, em uma fazenda urbana. Em setembro de 2024, a start-up americana 80 Acres, especializada em agricultura em ambientes internos, abriu sua primeira fazenda urbana no interior de um edifício vazio em Hamilton, no Estado americano de Ohio. Ela também criou uma instalação de 18,6 mil metros quadrados, dentro de um antigo edifício comercial em Florence, no Estado de Kentucky.