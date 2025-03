Israel faz maior bombardeio em Gaza desde início do cessar-fogo; o que se sabe

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa ordenaram os ataques na manhã de terça-feira (18/03, no horário local). Primeira fase do cessar-fogo acabou em 1º de março.

Em uma declaração, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram estar mirando o que chamaram de "alvos terroristas" pertencentes ao Hamas.

Citando médicos e testemunhas, a agência Reuters informou que três casas foram atingidas em Deir Al-Balah, no centro de Gaza, além de um prédio na Cidade de Gaza e alvos em Khan Younis e Rafah.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, ordenaram os ataques na manhã de terça-feira (18/03, no horário local; noite de segunda-feira 17/03 no Brasil), de acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro.

O plano para a realização dos ataques "foi apresentado pelas IDF no fim de semana e aprovado pela liderança política", completou o gabinete.

"Israel, de agora em diante, agirá contra o Hamas com força militar crescente."

"Isso vem depois da reiterada recusa do Hamas em libertar nossos reféns, bem como sua rejeição de todas as propostas apresentadas pelo enviado presidencial dos EUA Steve Witkoff e pelos mediadores", diz a nota.

Os negociadores têm tentado encontrar um caminho para a paz depois do fim do prazo da primeira fase do cessar-fogo, em 1º de março.

Os EUA propuseram estender a primeira fase até meados de abril, incluindo uma nova troca de reféns mantidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Mas um oficial palestino familiarizado com as negociações disse à BBC que Israel e o Hamas discordaram sobre os principais aspectos do acordo estabelecido por Witkoff nas negociações indiretas.