Por que embaixador da África do Sul 'não é mais bem-vindo nos EUA', segundo governo Trump

O governo da África do Sul chamou a decisão de "lamentável", e acrescentou que o país continua comprometido em construir um relacionamento mutuamente benéfico com os Estados Unidos.

Os Estados Unidos estão expulsando o embaixador da África do Sul em Washington, Ebrahim Rasool.

Getty Images O embaixador da África do Sul em Washington, Ebrahim Rasool, 'não é mais bem-vindo', disse o governo dos EUA

Em uma publicação no X, Rubio acusou Rasool de odiar a América e o presidente Donald Trump, e o descreveu como um "político que incita racismo".

A incomum ação dos EUA marca o mais recente desenvolvimento nas crescentes tensões entre os dois países.

Em sua postagem na sexta-feira (14/3), Rubio colocou um link para um artigo do canal de notícias de direita Breitbart que citava falas recentes de Rasool durante uma palestra online sobre o governo Trump.