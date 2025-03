As destemidas caçadoras de peixes-leão do Caribe

Charmed Life Photography-Lisa Haynes Helmi Smeulders e Lisette Keus trabalham para salvar os recifes de Curaçao do peixe-leão, uma espécie invasora altamente prejudicial ao ecossistema local A ilha de Curaçao enfrenta um desafio ecológico: o peixe-leão invasor. Com suas listras vermelhas e brancas parecidas com as da zebra, seus tentáculos carnudos e longas barbatanas com aparência de leque, o peixe-leão é peçonhento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele é nativo do Pacífico Sul e do Oceano Índico, mas, no final dos anos 1980, a espécie foi introduzida nas águas quentes tropicais do Oceano Atlântico – mais precisamente, no litoral da Flórida, nos Estados Unidos.

A causa exata é desconhecida, mas se imagina que eles tenham sido libertados por aquários marinhos. No início dos anos 2000, o peixe-leão atingiu o litoral do Caribe e o recife de coral de Curaçao, que depende significativamente do turismo de mergulho para gerar empregos e desenvolver a economia local. No Brasil, o peixe-leão foi avistado pela primeira vez em 2020, no arquipélago de Fernando de Noronha. De lá, ele se espalhou pelo litoral do Nordeste, podendo vir a atingir toda a costa brasileira.

Na verdade, o peixe-leão não é bem-vindo em nenhum lugar. Isso porque ele se reproduz em velocidade alarmante. As fêmeas liberam cerca de 2 milhões de ovos por ano. E, durante o crescimento, o peixe-leão se alimenta de peixes nativos menores e da vida marinha que protege os recifes de coral. Este comportamento cria um desequilíbrio que prejudica o ecossistema dos recifes. A presença do peixe-leão interfere com o turismo de mergulho e com a pesca comercial. Pesquisas demonstram que a presença do peixe-leão, mesmo que por curto período, pode reduzir a população de peixes nativos do recife em 79%.

Mas o que era um grande problema catalisou um movimento pela adaptação inovadora e responsabilidade ambiental. A alimentação, arte e educação fizeram com que duas mulheres locais, Helmi Smeulders e Lisette Keus, enfrentassem o relacionamento único, mas complicado, entre Curaçao e o peixe-leão. Smeulders abandonou sua carreira de advogada na Holanda em 1998 e se mudou para Curaçao, onde acabou se tornando chef de cozinha, mergulhadora e conservacionista. Mas o que ela sabia sobre o combate ao invasivo peixe-leão, a pesca sustentável e a importância de proteger o recife para as gerações futuras?