Como Alzheimer deixou ator Gene Hackman sozinho em seus últimos dias: 'Era como se vivesse em um filme que se repetia'

A estrela de Hollywood, com duas estatuetas do Oscar , não fez uma única ligação e não havia se alimentado.

O casal, juntamente com um de seus cachorros, foi encontrado sem vida em sua residência em Santa Fé, depois que uma patrulha de segurança da vizinhança realizou uma inspeção de bem-estar e avistou seus corpos no chão por uma janela.

As autoridades no Novo México afirmam que Betsy Arakawa, de 65 anos, morreu em decorrência de um vírus raro cerca de sete dias antes de Hackman falecer, em 18 de fevereiro, por causas naturais.

Arakawa estava no banheiro, com comprimidos espalhados ao redor. Hackman foi encontrado próximo à cozinha, com uma bengala e óculos escuros no chão, próximo ao seu corpo. Um dos três cães do casal também estava morto, em uma compartimento usado para transporte.

Em vez disso, o caso lançou luz sobre a dura realidade do Alzheimer — uma doença que danifica e destrói progressivamente as células do cérebro, comprometendo a memória e outras funções mentais importantes.

"Era como se ele vivesse em um filme que se repetia", explicou à BBC Catherine V. Piersol, terapeuta ocupacional com décadas de experiência no cuidado de pessoas com demência, ao descrever como Hackman pode ter revivido, repetidamente, a perda da esposa.

Reuters As autoridades inicialmente trataram as mortes de Hackman e sua esposa como suspeitas, mas depois confirmaram que eram de causas naturais.

Piersol apontou que pacientes com Alzheimer avançado, como era o caso do ator, vivem no presente, mas são incapazes de lembrar momentos do passado ou planejar o futuro e agir.