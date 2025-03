Trump ameaça Canadá com tarifa de 50% sobre aço e alumínio; o que se sabe

Na postagem feita no Truth Social, Trump declarou: "Diante da tarifa de 25% imposta por Ontário, no Canadá, sobre a 'eletricidade' que entra nos Estados Unidos, instruí meu secretário de Comércio a adicionar MAIS 25% de tarifa".

"As tarifas do presidente Trump são um desastre para a economia dos EUA. Estão encarecendo a vida das famílias e das empresas americanas", afirmou Ford em um comunicado.

Trump anunciou novas taxas sobre importações do México e do Canadá, mas quase imediatamente anunciou uma isenção para montadoras de automóveis . Depois, expandiu essa isenção para outros produtos e, até o início do abril, a produtos mexicanos.

Canadá e China retaliaram com suas próprias tarifas contra produtos americanos, gerando temores de uma guerra comercial global.

Tarifas são impostos cobrados sobre produtos importados de outros países. As empresas que trazem os produtos estrangeiros para o país pagam o imposto ao governo.

Geralmente, as tarifas são uma porcentagem do valor do produto. Uma tarifa de 20% sobre produtos chineses significa que um item avaliado em US$10 (R$49, pelo câmbio atual) terá um custo adicional de US$2, encarecendo o item importado prejudicando a competitividade daquele produto no cobiçado mercado americano.

As empresas podem optar por repassar parte ou todo o custo das tarifas aos consumidores.

Historicamente, os EUA cobraram tarifas mais baixas sobre bens do que outros países.

Agora, elas são parte central da estratégia econômica de Donald Trump. Ele argumenta que essas medidas fortalecem a indústria norte-americana, protegem empregos, aumentam a arrecadação de impostos e impulsionam o crescimento da economia.

Em 2024, produtos da China, México e Canadá representaram mais de 40% das importações dos EUA.

No entanto, Trump acusa os três países de não fazerem o suficiente para conter o fluxo de migrantes e drogas ilegais — como o fentanil — para os Estados Unidos.

Os três países rejeitam as acusações.

O fentanil está associado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos EUA todos os anos.