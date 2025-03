O cozinheiro de pais chineses que está na origem da cidadania por nascimento nos EUA que Trump quer eliminar

Getty Images Wong Kim Ark passou meses esperando em navios, até que seu caso fosse resolvido pela Suprema Corte americana. "Nós, o povo dos Estados Unidos..." Assim começa a primeira linha da Constituição americana. Mas quem constitui esse povo? Esta é uma questão que se arrasta quase desde a fundação do país, no final do século 18.

Os questionamentos persistem até os dias de hoje, como demonstra a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump, que pretendia pôr fim à cidadania por nascimento, vigente no país há mais de um século.

Como parte da sua ofensiva contra a imigração irregular, Trump pretende fazer com que os filhos de estrangeiros sem autorização de residência nos Estados Unidos, nascidos no país, não recebam automaticamente a cidadania americana, como ocorre atualmente. Trump rejeita a cidadania por nascimento por considerá-la algo "ridículo", que concede o "privilégio" da cidadania americana a "pessoas não qualificadas". Mas a Justiça suspendeu a ordem de Trump. Um juiz federal do Estado americano de Washington considerou a medida "claramente inconstitucional".

Na verdade, Trump e o movimento conservador americano tentam reabrir uma questão definida pela Justiça do país há muito tempo – mais precisamente, em 1898. Naquele ano, a Suprema Corte emitiu decisão favorável a um humilde cozinheiro de origem chinesa, na sua batalha judicial contra o governo dos Estados Unidos. Seu nome era Wong Kim Ark. E esta é a sua história. Getty Images Trump assinou uma ordem executiva para pôr fim ao direito à cidadania americana por nascimento, incluído na Constituição nos Estados Unidos na segunda metade do século 19 Quem era ele? Wong Kim Ark nasceu em São Francisco, no Estado americano da Califórnia. O humilde cozinheiro vinha de uma família de imigrantes chineses.

Muitas pessoas se mudaram da China para os Estados Unidos na segunda metade do século 19, fugindo da pobreza no seu país. Eles saíram em busca dos empregos criados pela construção da estrada de ferro, que ligaria o Oeste dos Estados Unidos ao restante do país, e pela abolição da escravatura, após a Guerra Civil americana (1861-1865). Bairros chineses se formaram em cidades americanas, como São Francisco, onde viria a nascer Wong Kim Ark. A professora de ciências políticas Carol Nackenoff, do Swarthmore College, nos Estados Unidos, é a autora do livro American by Birth: Wong Kim Ark and the Battle for Citizenship ("Americano por nascimento: Wong Kim Ark e a batalha pela cidadania", em tradução livre).

Ela declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) que "não sabemos exatamente quando, mas seus pais haviam chegado ao país perto de 1860 e seu pai se estabeleceu como comerciante". Algumas fontes afirmam que ele nasceu em 1870, outras em 1873. De qualquer forma, Wong veio ao mundo após a ratificação da 14ª Emenda à Constituição Americana, que estabeleceu a cidadania por nascimento em 1868. Getty Images As autoridades americanas de migração perseguiram Wong Kim Ark por muito tempo, mesmo depois da sua vitória na Suprema Corte. Esta emenda procurava pôr fim à discriminação que os cidadãos afro-americanos continuavam sofrendo em muitos Estados do sul, que negavam sua condição de cidadãos, mesmo após a abolição da escravatura.