'Epicentro do terrorismo global': a região que concentra mais da metade das mortes pelo terror no mundo

No ano passado, "51% de todas as mortes relacionadas ao terrorismo” ocorreram no Sahel, de acordo com o Índice de Terrorismo Global.

O Sahel está localizado logo ao sul do Deserto do Saara, em uma faixa que atravessa o continente africano de leste a oeste e inclui partes de 10 países, conforme definição do GTI: Burkina Faso, Mali, Níger, Camarões, Guiné, Gâmbia, Senegal, Nigéria, Chade e Mauritânia.

A região do Sahel, na África , é o "epicentro do terrorismo global" — e agora, pela primeira vez, é responsável por "mais da metade de todas as mortes relacionadas ao terror", de acordo com o Índice de Terrorismo Global (GTI, na sigla em inglês).

O novo relatório do GTI aponta que, em 2024, "51% de todas as mortes relacionadas ao terrorismo" ocorreram nessa área — ou seja, 3.885 de um total de 7.555 a nível mundial.

O índice é publicado pelo Instituto para Economia e Paz, um think tank dedicado a pesquisar a paz e conflitos globais. O instituto define terrorismo como a "ameaça ou uso real de força e violência ilegais por um ator não estatal para atingir um objetivo político, econômico, religioso ou social por meio do medo, da coerção ou da intimidação".

"Eles estão tentando introduzir novas ordens jurídicas", explica Niagalé Bagayoko, presidente da organização African Security Sector Network. "Eles estão tentando fazer justiça, em particular, com base na sharia (lei islâmica)."

O texto afirma que a maioria dos ataques foi realizada por dois grupos: a organização afiliada do grupo autodenominado Estado Islâmico no Sahel e o Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM, que significa Grupo de Apoio ao Islã e aos Mulçumanos), um braço da al-Qaeda .

Diferentemente do Ocidente, onde o "terrorismo de lobos solitários está em ascensão", ela tem testemunhado a rápida expansão de grupos militantes jihadistas, de acordo com o relatório.

Nesse processo, segundo ela, "estão competindo uns com os outros" por terras e influência.

A organização afiliada do Estado Islâmico no Sahel supostamente dobrou a quantidade de território que controla no Mali desde os golpes de Estado no país em 2020 e 2021 — sobretudo no leste, perto das fronteiras com Burkina Faso e Níger —, enquanto o JNIM também continuou a expandir seu alcance, de acordo com um painel de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) no Mali.

O relatório do GTI observa que ambos os grupos recrutaram mais combatentes, inclusive crianças-soldados, no caso do Estado Islâmico.