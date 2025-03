Por que Polônia vai dar treinamento militar para todos os homens adultos do país

A Polônia está trabalhando para que todos os homens do país passem por treinamento militar, disse o primeiro-ministro Donald Tusk .

Getty Images Hoje com cerca de 200 mil soldados, Polônia quer chegar a 500 mil deles e aumentar percentual do PIB dedicado à defesa

Segundo o primeiro-ministro, as mulheres também podem passar por treinamento militar, mas "a guerra ainda é, em grande medida, de domínio dos homens".

De acordo com ele, o exército ucraniano tem 800 mil soldados, enquanto a Rússia tem cerca de 1,3 milhão.

"Estamos falando sobre a necessidade de ter um exército de meio milhão na Polônia, incluindo os reservistas", disse ele.

"Parece que, se organizarmos as coisas com sabedoria, e estou falando constantemente com o ministro da Defesa, teremos que usar várias linhas de ação. Isso significa [ter] os reservistas, mas também treinamento intensivo para tornar aqueles que não vão para o Exército soldados completos e competentes durante um conflito", acrescentou.

O primeiro-ministro polonês disse que seu governo também está "analisando cuidadosamente" a proposta da França de incluir a Europa sob seu guarda-chuva nuclear.