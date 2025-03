A Suécia 'já não é um país em que não se pode confiar'

Saab A empresa sueca Saab, fabricante do avião de combate Gripen, afirma que, agora, vender para a Otan ficou mais fácil Guerras, conflitos entre fronteiras e convulsões geopolíticas raramente são considerados benéficos para os negócios. Mas, aparentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe impactos positivos para dois dos vizinhos do agressor, no lado ocidental: a Finlândia e a Suécia.

Os dois países pediram para fazer parte da Otan, a aliança de defesa do Ocidente, em maio de 2022 – cerca de três meses após a invasão russa. E, quase três anos depois do pedido, ambos são membros plenos e já colhem seus benefícios, em termos econômicos e de segurança nacional. "Não somos mais um país em que não se pode confiar", destaca o executivo-chefe da empresa de defesa sueca Saab, Micael Johansson. Ele se refere à neutralidade histórica do país antes da guerra na Ucrânia. Johansson destaca que, desde que a Suécia entrou na Otan, em março de 2024, a Saab já negociou acordos estruturais com a Agência de Apoio e Aquisições da Otan (NSPA, na sigla em inglês), o organismo que organiza as compras feitas pela aliança junto a empresas de defesa.

Ele destaca que, agora, é muito mais fácil saber o que está acontecendo dentro da Otan. "Até então, não tínhamos acesso à NSPA", ele conta. O embaixador da Finlândia no Reino Unido, Jukka Siukosaari, concorda. Para ele, "fazer parte da Otan nos coloca em pé de igualdade com todos os outros aliados, aumentando as possibilidades das empresas finlandesas de defesa e de outros setores." Getty Images Para Micael Johansson, existe a percepção cada vez maior que a Europa precisa fazer mais sozinha As empresas privadas irão se beneficiar com as promessas feitas pelos Estados-membros da Otan de aumentar seus gastos com a defesa.

Atualmente, apenas 23 dos 32 Estados-membros da organização cumprem com a meta de gastar 2% do PIB com a defesa. Mas, nos últimos meses, as pretensões aumentaram – e chegaram ao ápice nas últimas semanas, em meio às grandes turbulências vividas atualmente pela aliança. Em meio às incertezas sobre o futuro da Otan, os compromissos com o aumento dos gastos certamente irão permanecer e até se ampliar, caso a Europa decida que não poderá mais contar com os Estados Unidos. Os compromissos de gastos com a defesa dos membros mais novos da Otan já são maiores do que os indicados por vários membros mais antigos.