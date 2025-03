EUA pausam auxílio com inteligência à Ucrânia: o que isso significa para a guerra contra a Rússia?

Os EUA compartilham informações de inteligência com Kiev desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Por isso, acredita-se que decisão de Washington dessa quarta-feira (05/03) tenha impacto significativo na guerra.

Reuters O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, confirmou pausa na inteligência esta quarta-feira (05/03) — mas ainda não se sabe alcance da decisão

O futuro do apoio americano à Ucrânia deu mais um passo rumo ao cenário de dúvidas nesta quarta-feira (05/03), com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, confirmando que o país suspendeu o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia.

"Nós demos um passo para trás", disse Waltz a jornalistas.