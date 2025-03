A crueldade chocante do serial killer Peter Tobin, retratado em novo documentário da BBC

PA Media O pai de Vicky Hamilton, Michael (à esquerda), com Ian McNicol do lado de fora do tribunal em Edimburgo No dia em que a polícia encontrou um segundo corpo atrás de uma casa outrora ocupada por um assassino, o pai de uma adolescente desaparecida levantou a mão com os dedos cruzados, e disse que esperava que fosse sua filha. Dinah McNicol tinha 18 anos quando desapareceu em 1991, depois de voltar de carona para Essex de um festival de música em Hampshire, no sudeste da Inglaterra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O pai dela havia conversado com inúmeros jornalistas desde então e, por acaso, eu estava entrevistando ele quando 16 anos de uma incerteza tortuosa estavam chegando ao fim.

Ian McNicol havia ficado tão desolado que queria que sua filha fosse a pessoa em uma cova rasa, porque isso significaria que a família finalmente saberia onde ela estava, a traria de volta e a sepultaria para descansar em paz. As palavras dele revelaram a terrível crueldade dos serial killers, e me assombram desde então. BBC Tobin matou Angelika Kluk e escondeu seu corpo sob o piso de uma igreja em Glasgow Um novo documentário da BBC, The Hunt for Peter Tobin ("A caçada a Peter Tobin", em tradução livre), explica como o assassinato de uma jovem estudante polonesa finalmente resolveu o mistério do que havia acontecido com Dinah e uma outra adolescente, Vicky Hamilton, de 15 anos, que havia desaparecido no centro da Escócia seis meses antes, em fevereiro de 1991.

Tobin era um criminoso sexual registrado que estava fugindo das autoridades quando matou Angelika Kluk, e escondeu seu corpo sob o piso de uma igreja de Glasgow, na Escócia, em setembro de 2006. Na época, ele tinha 60 anos. O crime foi tão horrível que os detetives estavam convencidos de que ele já devia ter matado antes. A polícia da região lançou a Operação Anagrama, um exercício a nível nacional que tentou estabelecer se Tobin poderia estar ligado a casos não resolvidos em todo o Reino Unido.

Em poucos meses, os policiais perceberam que ele estava morando em Bathgate quando Vicky Hamilton desapareceu na região de West Lothian, onde está localizada a cidade. PA Media Vicky Hamilton desapareceu em 1991 Apesar de uma enorme investigação e dos apelos da família desesperada, 15 anos se passaram sem que nenhum vestígio de Vicky fosse encontrado. A conexão com Tobin mudou tudo.

Cientistas forenses reexaminaram as evidências da época do desaparecimento, e encontraram DNA do filho de Tobin na bolsa de Vicky, que havia sido deixada perto da estação rodoviária de Edimburgo. Em junho de 2007, a polícia fez uma busca na antiga casa de Tobin em Bathgate. No sótão, eles descobriram uma faca com traços do DNA de Vicky. A Operação Anagrama acabou conectando Tobin a Dinah, que havia desaparecido no outro extremo do país, em agosto de 1991.