Zelensky diz estar 'pronto para acabar com a guerra' horas depois de Trump congelar ajuda militar à Ucrânia

"Estamos prontos para trabalhar rapidamente para acabar com a guerra", diz o texto publicado em sua conta no X na tarde de terça-feira (4/3).

No post, Zelensky também detalha o que sugere como próximos passos em direção ao fim do conflito: "As primeiras etapas poderiam ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no céu — proibição de mísseis, de drones de longo alcance e de bombardeio de infraestruturas de energia e outras infraestruturas civis — e trégua no mar imediatamente, se a Rússia concordar em fazer o mesmo".