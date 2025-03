Roteiristas desvalorizados: por que é tão difícil repetir sucesso de 'Ainda Estou Aqui'?

Getty Images No caso de 'Ainda Estou Aqui', o convite do diretor Walter Salles (à direita) para pensar em um roteiro a partir do livro de Marcelo Rubens Paiva veio em 2016 Indicado ao Oscar, premiado no Globo de Ouro pela atuação de Fernanda Torres e no Festival de Veneza pelo roteiro, "Ainda Estou Aqui" demorou sete anos para ser idealizado, escrito e reescrito pelos autores Murilo Hauser e Heitor Lorega, antes do início das filmagens. Vencedor do Urso de Prata em Berlim em fevereiro deste ano, "O Último Azul" levou mais de dez anos para ser gestado e roteirizado pelo cineasta Gabriel Mascaro. Hauser e Mascaro contaram à BBC News Brasil como foi o processo criativo para chegar ao roteiro que culminou nos dois filmes premiados. "Foram mais de dez anos investigando o tema do etarismo. Durante esse período, escrevi inúmeros roteiros completamente distintos entre si. Só no último roteiro é que senti vontade e segurança para filmar", relata Mascaro, que escreveu em parceria com o músico Tibério Azul e contou com a consultoria de Hauser e Lorega. "Foi uma jornada longa, cansativa, mas muito fresca, prazerosa e gratificante."

No caso de Ainda Estou Aqui, o convite do diretor Walter Salles para pensar em um roteiro a partir do livro de Marcelo Rubens Paiva veio em 2016. Salles reuniu um grupo de artistas por mais de um ano para desenvolver diferentes projetos e trocar impressões sobre eles.

"Durante esse tempo, Walter e eu pudemos compartilhar as propostas dramatúrgicas que estávamos pensando e ouvir impressões sobre elas, assim como acompanhar a jornada de outras narrativas de diferentes gêneros e formatos que nasciam ali. Essa polinização cruzada acredito que só fortaleceu os filmes", afirma Hauser, que, junto com Lorega, escreveu o primeiro tratamento do roteiro em 2018. Dali até a filmagem foram mais cinco anos de pesquisa, escrita e reescrita — e a interlocução com a equipe e o elenco seguiu durante os ensaios, as gravações e a montagem. Trabalhar no roteiro de uma obra durante anos, com estrutura e liberdade criativa para pesquisar e escrever, é, no entanto, uma raridade entre profissionais da área no Brasil. Roteiristas e associações que representam o ofício se queixam de um mercado precarizado, com contratos desfavoráveis, baixa remuneração, desrespeito à propriedade intelectual e outras práticas de desvalorização profissional.

O advento da inteligência artificial, a escassez de editais públicos para etapas anteriores às filmagens e a demora para a regulamentação do mercado de streaming — o chamado VoD (video on demand, ou vídeo sob demanda) — são elementos que tornam esse cenário ainda mais desafiador. "Na minha experiência, é uma exceção poder desenvolver um projeto por tanto tempo, com condições de trabalho e estrutura de produção que acolhem os autores e suas ideias e propostas", diz Hauser. "Na maioria dos casos há uma enorme pressão em relação ao tempo de escrita, que precisa ser cada vez menor, e uma falta de qualidade na leitura dos materiais." Ele cita outra queixa comum de profissionais da área: a falta de continuidade dos trabalhos nos quais se envolvem. "Como o nosso mercado é influenciado por ondas de produção que fogem do nosso controle, todos os roteiristas que conheço já passaram por situações em que perderam o trabalho em projetos que foram descontinuados da noite para o dia", relata.

Segundo o autor, as equipes de desenvolvimento (roteiro) dos canais e das plataformas de streaming estão cada vez mais enxutas e sofrem mais pressões para performar, "impossibilitando um diálogo criativo rico o suficiente para que seja capaz de nutrir o processo de maneira construtiva". "Isso pra mim é difícil de entender, pois investir em desenvolvimento de roteiro é a maneira mais econômica de fazer um filme crescer. É muito menos oneroso para a produção bancar pesquisa, consultorias e mais tratamentos de roteiro do que ter que parar a filmagem, refilmar cenas ou reinventar o filme na pós-produção", afirma. Getty Images Murilo Hauser e Heitor Lorega são os roteiristas de 'Ainda Estou Aqui' Menos de um terço consegue viver da profissão Um levantamento divulgado pela Abra (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) no fim do ano passado, do qual participaram 559 roteiristas associados à entidade, mostrou que apenas 27,5% conseguem viver exclusivamente do trabalho com roteiro. A situação é pior do que em 2022, quando a pesquisa também foi realizada e 35,2% responderam o mesmo.

Nesses dois anos, a porcentagem dos que trabalhavam em regime CLT, que já era baixa (10,5%), caiu para 5,5% e aquelas que atuam como PJ (pessoa jurídica) em vagas fixas baixou de 13,1% para 8,8%. Questionados sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia do trabalho, os autores citaram três principais queixas: remuneração inadequada, escassez de postos de trabalho e contratos considerados injustos. Não se sabe quantos roteiristas existem no país, mas pela Abra já passaram cerca de 1.500. Mesmo admitindo que se trata de uma indústria que tradicionalmente atua por projetos, André Mielnik, presidente da Abra, cita como um exemplo de precarização o modelo de remuneração para o profissional, frequentemente por entrega ou por aprovação. O adequado, segundo ele, seria o pagamento mensal ou semanal, dentro de uma sazonalidade previsível.