Por dentro do arrojado sistema de câmeras de segurança que o Talebã tem usado para vigiar a população

BBC Milhares de câmeras estão sendo usadas para monitorar os movimentos dos moradores de Cabul Em um centro de controle movimentado, cercado por dezenas de monitores, a força policial do Talebã exibe com orgulho sua recém-adquirida rede de 90 mil câmeras de segurança — usadas para vigiar o dia a dia de milhões de pessoas na capital do Afeganistão. "Monitoramos toda a cidade de Cabul a partir daqui", explica Khalid Zadran, porta-voz do chefe de polícia do Talebã, apontando para uma das telas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As autoridades afirmam que essa vigilância vai ajudar a combater a criminalidade, mas os críticos temem que ela seja usada para reprimir a dissidência e monitorar o cumprimento do rigoroso código de moralidade imposto pelo regime islâmico do Talebã, de acordo com sua interpretação da Sharia, a lei islâmica.

A BBC é o primeiro veículo da imprensa internacional a ter permissão para ver o sistema em ação. Dentro da sala de controle, os policiais se sentam enfileirados para assistir às transmissões ao vivo de milhares de câmeras, vigiando a vida das seis milhões de pessoas que vivem em Cabul. Desde as placas dos carros até as expressões faciais, tudo é monitorado.

"Em determinados bairros, quando notamos grupos de pessoas e suspeitamos que possam estar envolvidas com o uso de drogas, atividades criminosas ou algo suspeito, entramos rapidamente em contato com a polícia local", diz Zadran. "Eles chegam rapidamente para investigar a natureza da aglomeração." Sob o governo anterior, Cabul era ameaçada diariamente por ataques do Talebã e dos militantes do grupo extremista autodenominado Estado Islâmico, assim como por sequestros e roubos de carros.

Quando o Talebã retomou o poder em 2021, prometeu reprimir o crime. O aumento drástico no número de câmeras de vigilância na capital é um sinal da sofisticação cada vez maior na forma como o Talebã impõe a lei e a ordem. Antes de seu retorno, apenas 850 câmeras estavam instaladas na capital, de acordo com um porta-voz das forças de segurança que foram expulsas do poder. No entanto, nos últimos três anos, as autoridades do Talebã também introduziram uma série de medidas draconianas que limitam os direitos e as liberdades das pessoas, especialmente das mulheres.

O governo do Talebã não foi reconhecido formalmente por nenhum outro país. BBC O porta-voz do Talebã, Khalid Zadran, diz que o sistema de vigilância está sendo usado para reduzir a criminalidade O sistema de vigilância mostrado à BBC em Cabul tem a opção de rastrear pessoas por reconhecimento facial. No canto de uma tela, aparecem imagens com cada rosto categorizado por faixa etária, gênero e se a pessoa tem ou não barba ou está usando máscara facial. "Em dias claros, podemos dar zoom em indivíduos [que estão] a quilômetros de distância", afirma Zadran, destacando uma câmera posicionada no alto, que foca em um cruzamento movimentado.