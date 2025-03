Morre doador australiano com sangue raro que salvou a vida de 2 milhões de bebês

Conhecido como o "homem do braço de ouro", o sangue de James Harrison continha um anticorpo raro que salvou milhões de vidas.

James Harrison morreu dormindo em uma casa de repouso em Nova Gales do Sul, na Austrália , em 17 de fevereiro, comunicou sua família nesta segunda-feira (3/3).

Um dos doadores de sangue de maior sucesso do mundo — cujo plasma salvou a vida de mais de 2 milhões de bebês — morreu aos 88 anos.

Australian Red Cross Lifeblood James Harrison com seu neto, Trey

Conhecido na Austrália como o homem do braço de ouro, o sangue de Harrison continha um anticorpo raro, o Anti-D, que é usado para fazer medicamentos dados a mães grávidas cujo sangue corre o risco de atacar seus bebês ainda não nascidos.

Mellowship e dois netos de Harrison também receberam a imunoglobulina anti-D. "Ficou [James] feliz em ouvir sobre as muitas famílias como a nossa, que existiram por causa de sua gentileza", disse ela.

As vacinas anti-D protegem os bebês em gestação de um distúrbio sanguíneo mortal chamado doença hemolítica do feto e do recém-nascido.

A condição ocorre na gravidez quando os glóbulos vermelhos da mãe são incompatíveis com os do bebê em crescimento.

O sistema imunológico da mãe então vê as células sanguíneas do bebê como uma ameaça e produz anticorpos para atacá-las. Isso pode prejudicar seriamente o bebê, causando anemia grave, insuficiência cardíaca ou até mesmo a morte.