Anora: as prostitutas da vida real que ajudaram a fazer o filme vencedor do Oscar

As strippers, dançarinas e atrizes de 'Anora' dão sua opinião sobre o realismo do filme — e suas limitações.

O filme, Anora, foi o grande vencedor do Oscar deste ano, levando para casa cinco estatuetas: de melhor filme; melhor diretor (Sean Baker); melhor edição; melhor roteiro original; e melhor atriz: Mikey Madison, por sua atuação como uma stripper de Nova York.

Ela contou a eles que havia estudado atuação e, após um teste bem-sucedido, recebeu um telefonema em seu aniversário de 24 anos, oferecendo a ela um papel no filme.

Quando ela ganhou o Bafta, o principal prêmio do cinema britânico, dedicou à comunidade de profissionais do sexo.

Madison, de 25 anos, contou com a ajuda de strippers da vida real para aperfeiçoar o papel.

Algumas elogiaram o filme por ser realista, especialmente por retratar a rejeição e a exaustão que as profissionais do sexo costumam sentir. Mas outras disseram que o filme era "limitado".

Conversamos com as atrizes, strippers e dançarinas do filme sobre suas experiências de trabalho — e suas opiniões sobre o produto final.

Turquet, que apareceu no spin-off de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam, quando era criança, agora vive em Nova York, onde é estudante e stripper.

A britânica Edie Turquet inicialmente não tinha certeza se participaria do filme.

"Eu não queria participar de um filme ruim sobre strippers, ou de algo que prestasse um desserviço ao nosso setor, por isso fiquei apreensiva."

"A maioria dos filmes sobre strippers é excessivamente estético, ou ruim e explorador", ela acrescenta.

Universal Pictures/Augusta Quirk Madison contou com a ajuda de strippers da vida real para aperfeiçoar o papel

Turquet cita o filme Zola, de 2020, sobre uma garçonete que vai passar um fim de semana fazendo striptease, na Flórida, em busca de dinheiro rápido. "Achei o filme hiperbólico, com uma glamourização total do trabalho, e parecia que estava falando mal das mulheres", ela diz.

"E não me fale de Uma Linda Mulher, que é irritante, especialmente a ideia de uma profissional de rua interpretada por Julia Roberts. Fala sério."

Mas quando Turquet percebeu que Anora era um filme de Sean Baker, ela mudou de ideia.

"Os filmes dele se baseiam no realismo, ele tem um estilo de filmagem de "observação", que eu adoro", ela explica. "Por isso, aceitei."

As habilidades cinematográficas de Baker também foram o que atraiu Lindsey Normington para o filme. A atriz e stripper interpreta Diamond, inimiga de Anora no trabalho.

Ela conta que viu o cineasta na festa de lançamento de um filme, e foi até ele para dizer que era sua fã.

Eles se conectaram pelo Instagram e, meses depois, ele entrou em contato com ela para dizer que poderia ter um papel para ela em um novo filme. "Eu caí de joelhos na minha casa", lembra Normington.

'Ensinei gírias de stripper para Mikey'

Miguel Herrera Photo Luna Sofia Miranda interpreta Lulu, a melhor amiga de Anora

No filme, Anora tem a chance de escapar, como em um conto de fadas, quando conhece e se apaixona pelo filho de um russo rico.

Miranda, uma atriz e stripper que interpreta Lulu, a melhor amiga de Anora, diz que recebeu a tarefa de ajudar Madison a soar como uma verdadeira prostituta de Nova York.

"Compartilhei um PDF com termos e gírias que somente as strippers de Nova York entenderiam", ela revela.

Uma dessas palavras era whale (baleia, em inglês), que, explica Miranda, "é um cliente que é como um poço sem fundo de dinheiro. Ele vai fazer sua noite. E não vai fazer você trabalhar muito para isso".

Rejeição, sofrimento e Tupperware

Esta parte da reportagem contém spoilers do filme 'Anora'

Miranda disse que se identificava com muitos dos temas do filme, como sofrimento e rejeição.

"Às vezes, me sinto como um brinquedo brilhante, com o qual as pessoas querem brincar. Elas dizem: 'Nossa, você é uma stripper. Você é tão legal'. E então elas simplesmente deixam você de lado, e te abandonam", diz ela.

"Penso muito no final, porque me sinto muito como a Anora."

Turquet concorda, chamando o final de "bastante identificável e comovente", acrescentando que retrata com precisão a "exaustão e a fadiga" que as strippers costumam sentir.

"A indústria do sexo tem traumas embutidos nela. Parecia tão real. É um setor incrivelmente vulnerável", diz ela.

"Você está se colocando em perigo toda vez que vai trabalhar. É um trabalho complexo e exaustivo."

Mas, no geral, ela afirma que tem sentimentos ambíguos em relação ao filme.

Universal Mikey Madison e Mark Eydelshteyn em Anora

"O que muitos filmes de strippers deixam passar — e o que Anora começa, mas não vai longe o suficiente — é a questão moral em torno dos homens que compram sexo", ela destaca.

"É a questão do consentimento. A maioria desses filmes evita responder ou analisar esta questão."

E, de acordo com ela, também a deixa frustrada o fato de essas personagens "nunca existirem fora da sua profissão".

"[Anora] é uma personagem bastante limitada", ela diz. "Nunca aprendemos nada sobre ela. O filme adota a perspectiva dos [protagonistas masculinos] Igor e Vanya, ao definir quem ela é."

"É melhor do que qualquer filme que eu tenha visto sobre o assunto, mas, em última análise, é limitado, pois não é contado por uma profissional do sexo", acrescenta.

"Não vejo a hora de contarmos nossas próprias histórias, e espero que abra as portas para isso."

Joelle Grace Taylor Lindsey Normington interpreta Diamond, a inimiga de Anora no trabalho

Para Normington, o filme refletiu "a insegurança, a competição e o ciúme" que ela vivenciou pessoalmente nas boates.

"Eu gosto que [Anora] não tenta ser um filme de stripper por excelência."

Para Kennady Schneider, uma stripper e coreógrafa de Los Angeles que treinou Madison para dançar no filme, foi o retrato do filme sobre a natureza mundana do trabalho que a tocou.

Nas primeiras cenas do filme, vemos Anora trabalhando, conversando com clientes na boate.

Naima Noguera Kennady Schneider ensinou Mikey Madison a como dançar

Também vemos ela e outras strippers na hora do almoço, comendo em potes de Tupperware em uma sala nos fundos.

"Me pareceu muito preciso", diz Schneider.

"Na maioria das vezes, nos filmes [de strippers], há glamourização, com dinheiro caindo do teto. Esses momentos realmente acontecem, mas são poucos e raros", ela afirma.

"É muito mais um burburinho silencioso."

Universal Anora levou para casa cinco estatuetas do Oscar

Quando Anora foi lançado, foram realizadas exibições especiais para prostitutas em Nova York e Los Angeles.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram as strippers levantando as pernas para o alto e "aplaudindo" com seus sapatos plataforma, para mostrar sua gratidão ao final das exibições.

"Este foi o aplauso mais bonito que já recebi, não sei se isso vai acontecer novamente", afirmou Madison.

Antes da cerimônia de entrega do Oscar, Miranda afirmou: "É meio bobo pensar que estou indo ao Oscar, mas [ao mesmo tempo] estou na boate discutindo com um homem estúpido por causa de US$ 20".

"Sinto que estou vivendo duas vidas."

Ela afirmou ainda que Madison acertou em cheio ao dizer que a comunidade de prostitutas não recebe o respeito que merece, e disse que espera que o sucesso de Anora mude isso.

"Minha esperança é que, se este filme ganhar um Oscar, isso marque o início de uma mudança em Hollywood, onde as prostitutas sejam respeitadas, como profissionais em seus próprios campos, mas também como artistas", disse ela antes de Anora conquistar não apenas um, mas cinco Oscars.