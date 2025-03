Os 4 passos do plano da Europa para acabar com a guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, revelou um plano de quatro etapas para garantir a paz na Ucrânia, após uma cúpula com líderes europeus em Londres

O primeiro-ministro do Reino Unido , Keir Starmer , revelou um plano de quatro etapas para garantir a paz na Ucrânia .

A passagem de Zelensky pelo Reino Unido acontece logo depois do bate-boca televisionado que ele protagonizou com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente americano, JD Vance, na Casa Branca.

Ontem, durante uma reunião com Starmer, o presidente ucraniano fechou um acordo de empréstimo de cerca de R$ 19 bilhões para ajudar nos esforços de guerra.

Neste domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se encontrou com o Rei Charles 3° .

O primeiro-ministro do Reino Unido disse que os líderes concordaram com quatro etapas importantes nesse processo:

Logo após a cúpula, Starmer afirmou que cada nação deve contribuir da melhor maneira possível, e todos precisam aumentar a parcela de responsabilidade para acabar com o conflito.

Mas Starmer reforçou que um acordo precisa do apoio dos EUA.

Ele também reafirmou o compromisso do Reino Unido em apoiar a Ucrânia com "botas no chão e aviões no ar".

"Deixe-me esclarecer, concordamos com Trump sobre a necessidade urgente de uma paz duradoura. Agora precisamos entregar [isso] juntos."

"Este não é um momento para mais conversas. É hora de agir e nos unir em torno de um novo plano para uma paz justa e duradoura", concluiu ele.

'A Europa acordou': a reação dos líderes após a cúpula

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk disse no X (o antigo Twitter) que "a Europa acordou".

Tusk detalhou que os líderes presentes "falaram todos com uma só voz sobre ajudar a Ucrânia, a necessidade de uma cooperação transatlântica próxima e o fortalecimento da fronteira oriental".

Para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, "a única coisa que não podemos permitir é uma paz [na Ucrânia] que não dure".

"Devemos ter muito cuidado ao avaliar o que está sendo proposto, particularmente em resposta a esta questão-chave: essa paz pode ser violada? Porque, infelizmente, já vimos isso acontecer no passado", continuou ela.

No X, o chanceler alemão Olaf Scholz mencionou que os "aliados transatlânticos" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) continuam a ser "a chave para a segurança" de EUA, Canadá e Europa.

Ele também disse que a aliança foi fortalecida nos últimos anos "com novos membros e gastos com defesa" e que esse é "o caminho que continuaremos a seguir no futuro".

O primeiro-ministro holandês Dick Schoof, também no X, reiterou que a Europa "deve assumir um papel maior em garantir a segurança do continente" e acrescentou que "boas relações transatlânticas são indispensáveis".

EPA-EFE/REX/Shutterstock Meloni reforçou que o objetivo é buscar uma 'paz duradoura' na Ucrânia

'É importante estar preparado para o pior', diz chefe da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu a cúpula dos líderes como uma "discussão boa e franca".

Ela afirmou que houve debates sobre a necessidade de garantias de segurança abrangentes, que incluam colocar a Ucrânia em uma posição de força e garantir que ela tenha os meios para "fortificar e proteger" a si mesma.

Ela diz que isso envolve fatores que vão desde sobrevivência econômica à resiliência militar.

Von der Leyen também defendeu "um aumento [nos investimentos] de defesa".

"Agora é de suma importância que aumentemos os gastos [com defesa]... É importante estar preparado para o pior", complementou ela.

Von der Leyen mandou uma mensagem direta a Donald Trump: "Estamos prontos, juntos com você, para defender a democracia, para defender o princípio de que há um Estado de direito, de que você não pode invadir seu vizinho ou não pode mudar as fronteiras com a força."

"É do nosso interesse comum evitar guerras futuras", acrescentou ela.