'Eu não vou parar até recuperar meus R$ 4,5 bilhões em bitcoins perdidos no lixo'

O britânico James Howells diz que sua ex-namorada jogou fora um disco rígido em 2013 com bitcoins que hoje valeriam cerca de US$ 780 milhões.

Já se passou mais de uma década desde que o disco rígido do computador do britânico James Howells — contendo bitcoins que agora valem cerca de R$ 4,5 bilhões — foi parar em um aterro sanitário.

No mês passado, um juiz do Tribunal Superior rejeitou seus esforços para acessar o aterro ou obter 495 milhões de libras (R$ 3,5 bilhões) em indenização, dizendo que não havia "motivos razoáveis" para abrir o processo e "nenhuma perspectiva realista" de sucesso em um julgamento.

Howells, da cidade galesa de Newport, alegou que sua ex-parceira jogou fora por engano o disco rígido, contendo 8 mil bitcoins , em 2013, que foi parar em um aterro sanitário do Conselho Municipal de Newport.

O valor da criptomoeda aumentou drasticamente nos últimos meses . Atualmente seu disco rígido está estimado em cerca de 620 milhões de libras esterlinas (US$ 780 ou R$ 4,5 bilhões), Howells disse que "faz sentido para mim concentrar minha energia nisso" — embora ele faça outros trabalhos com criptomoedas.

Howells foi um dos primeiros a adotar criptomoedas, minerando bitcoin em 2009, quando a moeda ainda valia uma pequena fração do seu valor atual.

Ele agora está planejando um processo no Tribunal de Apelação, no qual vai representar a si mesmo usando inteligência artificial. Ele também expressou interesse em comprar o local depois que o conselho municipal disse que planejava fechá-lo no ano fiscal de 2025-26.

Depois que Howells iniciou os procedimentos legais, o conselho solicitou uma audiência no Tribunal Superior para pedir a um juiz que rejeitasse o pedido antes de ir a julgamento — o que o juiz fez no mês passado.

Ele pediu repetidamente permissão ao conselho para acessar o local, oferecendo uma parte do bitcoin desaparecido, caso fosse recuperado com sucesso.

Ele disse que em 2013 sua ex-parceira acidentalmente jogou no lixo o disco rígido – do tamanho de um telefone celular – contendo uma carteira de bitcoin. À medida que seu valor disparava, ele organizou uma equipe de especialistas para tentar recuperar o disco.

Howells disse à BBC News que estava satisfeito com o trabalho que sua equipe jurídica fez no julgamento no Tribunal Superior, mas que agora ele se representaria em um caso aberto no Tribunal de Apelações – usando um "agente de inteligência artificial" para auxiliar em seu processo.

Howells agora acredita que tem duas opções para recuperar a carteira digital: abrir um processo no Tribunal de Apelações ou trabalhar com investidores para tentar comprar o aterro sanitário do conselho, depois que foi anunciado que o local está "chegando ao fim de sua vida útil" e deverá ser fechado nos próximos dois anos.

O conselho argumentou que suas licenças ambientais proibiriam qualquer tentativa de escavação no local para a busca e disse anteriormente que o trabalho "teria um enorme impacto ambiental negativo na área ao redor".

Ele descreveu a IA como "uma tecnologia absolutamente incrível" que o ajudou a entender melhor os processos judiciais e a lei, e que ele acreditava ter cerca de sete "fundamentos jurídicos sólidos" para seu caso, que ele espera poder apresentar pessoalmente ao Tribunal de Apelações.

O que alega James Howell sobre os bitcoins?

Um dos argumentos em seu caso se concentrará nos planos do conselho de fechar o local, algo que, segundo ele, deveria ter sido revelado durante o julgamento no Tribunal Superior.

"Essa é uma informação importante que deveria ter sido divulgada [no julgamento] — o juiz deveria estar ciente disso, assim como eu", disse ele.

Howells também disse que comprar e escavar completamente o local economizaria dinheiro ao conselho, o que ele argumentou serem custos significativos de manutenção quando o local fosse fechado.

"Cada pedaço seria extraído ou reciclado e, no final do processo, teríamos um disco rígido em mãos — e também um aterro sanitário vazio", disse ele.

No julgamento no Tribunal Superior, o conselho também argumentou que o disco rígido se tornou sua propriedade assim que entrou no aterro sanitário, mas Howells disse que isso não levou em consideração o fato de que foi sua ex-companheira quem o jogou fora.

"Foi tirada sem minha permissão ou consentimento", disse ele.

Getty Images Aterro sanitário deverá ser fechado no ano fiscal de 2025-2026

Investidores do Oriente Médio e EUA

Howells disse que também estava explorando a opção de comprar o local do conselho, acrescentando que tinha "acordos preliminares" com investidores — incluindo pessoas no Oriente Médio e nos Estados Unidos — que poderiam disponibilizar financiamento se ele tivesse permissão para comprar o local.

"Eles não vão simplesmente colocar milhões de libras no meu bolso... mas se o conselho mostrar disposição em vender o local, o financiamento estará disponível", disse ele.

O conselho não deu nenhuma indicação de que esteja interessado em vender o local e, como parte do fechamento, garantiu permissão de planejamento para uma fazenda solar em parte do terreno.

Depois de passar muitos anos investigando o caso, inclusive abrindo processos judiciais, Howells disse que tem certeza de que o disco rígido segue no aterro, que armazena mais de 1,4 milhão de toneladas de resíduos.

Ele disse que pesquisou o assunto a fundo, tendo falado com um gerente do local do aterro.

"Tudo o que foi colocado naquele local ainda está lá. Então, onde mais poderia estar?"

Questionado se ele desistiria de sua missão de recuperá-lo, ele disse: "Absolutamente não. Isso é como a batalha final em Coração Valente [filme de 1995 com Mel Gibson]."

Getty Images Bitcoin — que é uma moeda virtual — virou a criptomoeda mais valiosa do mundo

O que são bitcoins?

Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda virtual ou digital que não tem forma física.

Bitcoins podem ser divididos em unidades menores, sendo o satoshi a menor unidade monetária.

Satoshis receberam esse nome em homenagem ao inventor do Bitcoin, Satoshi Nakamoto — que se acredita ser um pseudônimo — que escreveu um documento importante sobre a moeda em 2008.

Aqueles que investiram no produto naquela época, como Howells, faziam parte de uma comunidade criptográfica "muito pequena" conhecida como Cypherpunks, afirma Billy Bambrough, autor do boletim informativo CryptoCodex.

O bitcoin não foi a primeira criptomoeda a ser inventada, mas ganhou considerável atenção, com os primeiros adeptos "se apaixonando rapidamente por ela", disse Bambrough.

Os preços começaram a subir por volta de 2016 e 2017, e novamente em 2020, durante a pandemia de covid, quando "os mercados de ações, criptomoedas e moedas meme subiram muito".

"Muitas pessoas ficaram muito ricas, mas muitas também perderam dinheiro", diz Bambrough.

A criptomoeda também viu aumentos rápidos no final de 2024, logo após a vitória de Donald Trump nas eleições gerais dos EUA, com seu governo sendo visto como mais simpático às criptomoedas do o governo anterior, de Joe Biden.

"Muitas pessoas no mundo das criptomoedas e do bitcoin dizem que o preço subiu tanto em tão pouco tempo que afirmam que ele pode subir cada vez mais", disse Bambrough.

"Consigo entender por que James [Howells] está ansioso para encontrar seu bitcoin."