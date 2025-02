Papa sai de estado crítico e tem boa noite de sono, diz Vaticano

O papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. O líder católico deu entrada no hospital depois de ter sentido dificuldades para respirar por vários dias.

Desde a internação, os boletins informam que Francisco está "comovido" com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e "especialmente tocado" com as mensagens das crianças.

Na semana passada, Francisco recebeu a visita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, de direita radical.

O papa não pôde fazer sua oração semanal regular no domingo na Praça de São Pedro nem liderar uma missa especial para artistas para marcar o Ano do Jubileu da Igreja Católica.