'Gold card' de Trump: o que são e como funcionam vistos parecidos ao redor do mundo

Presidente americano anunciou que país deve começar a 'vender' vistos de permanência por US$ 5 milhões

O "gold card" custaria US$ 5 milhões (R$ 28,9 milhões) e seria também um caminho para obter cidadania no país para estrangeiros ricos.

O presidente dos EUA , Donald Trump , anunciou planos para modificar um dos tipos de visto que permitem residência permanente no país, chamando o modelo modificado de "gold card".

Disse apenas que "serão pessoas com dinheiro".

"É um caminho para a cidadania para as pessoas, essencialmente pessoas ricas ou pessoas de grande talento, onde as pessoas ricas pagam para que essas pessoas talentosas entrem", disse.

No entanto, Lutnick afirmou que todos os candidatos passariam por uma verificação completa para garantir que fossem "cidadãos globais maravilhosos".

Os portadores do green card — como é conhecido o visto para residência permanente no país hoje —, incluindo os beneficiários atuais do EB-5, normalmente têm que viver como residentes permanentes legais nos EUA por cinco anos antes de se tornarem elegíveis para a cidadania.

O Congresso é quem tem o poder de determinar os critérios para a cidadania nos EUA, mas Trump afirmou que "gold cards" não exigiriam aprovação do Congresso.

Os detalhes do novo plano seriam divulgados em duas semanas, disse ele.