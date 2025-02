IA soluciona em dois dias questão-chave sobre superbactérias que cientistas levaram anos para desvendar

O professor José R. Penadés e sua equipe do Imperial College London passaram anos tentando provar por que algumas superbactérias são imunes a antibióticos.

Getty Images Os casos de tuberculose aumentaram no Reino Unido e em todo o mundo à medida que a doença aumenta sua resistência aos antibióticos

Os cientistas passaram uma década inteira trabalhando no problema. Eles dizem que, se tivessem tido a hipótese principal logo no início do projeto, teriam economizado anos de trabalho.

O professor Penadés disse que a ferramenta, de fato, fez mais do que replicar com sucesso sua pesquisa.

"Não é apenas que a principal hipótese que eles forneceram era a correta", disse ele.