A privada de ouro de R$ 35 milhões que foi roubada em 5 minutos

Martin Eastaugh - Da BBC News em Oxford, no Reino Unido Autor

Três homens estão sendo julgados pelo roubo do vaso sanitário de ouro que fazia parte de uma exposição de arte.

O vaso sanitário estava instalado e em pleno funcionamento como parte de uma exposição de arte no palácio, onde Winston Churchill nasceu, em Oxfordshire, na Inglaterra.

Uma privada de ouro maciço de 4,8 milhões de libras (aproximadamente R$ 35 milhões) foi roubada do Palácio de Blenheim, patrimônio mundial da Unesco, em uma "operação audaciosa" que levou apenas cinco minutos, em setembro de 2019, segundo um tribunal.

Getty Images O vaso sanitário de ouro maciço desapareceu do Palácio de Blenheim em 2019

Três homens foram acusados pelo crime. Michael Jones, de 39 anos, de Oxford, nega a acusação de roubo. Fred Doe, anteriormente conhecido como Frederick Sines, de 36 anos, de Windsor, e Bora Guccuk, de 41 anos, do oeste de Londres, se declararam inocentes de conspiração para transferência de propriedade criminosa.

O promotor Julian Christopher disse ao tribunal que uma gangue de cinco pessoas em dois veículos atravessou os portões trancados do Palácio de Blenheim, na madrugada de 14 de setembro de 2019, e invadiu a construção com marretadas.

As marretas foram deixadas no local, conforme foi dito no julgamento.

Uma foto foi tirada cerca de 17 horas antes do vaso sanitário ser roubado, e, de acordo com Christopher, a imagem havia sido registrada por Jones, enquanto ele estava "lá como parte da (missão de) reconhecimento da área para o roubo".

O promotor disse ainda ao tribunal que a incursão levou apenas cinco minutos.