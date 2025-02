Papa apresenta 'leve melhora', mas quadro ainda é complexo, diz Vaticano

No domingo, o Vaticano havia informado que o papa não apresentava crise respiratória desde a manhã de sábado (22/2), mas foi submetido a transfusão de sangue, com resultado benéfico.

Os cardeais residentes em Roma, com todos os colaboradores da Cúria Romana e a Diocese de Roma se reunirão, a partir desta segunda-feira, na Praça São Pedro às 21h (17h de Brasília) para oração do terço pela saúde do papa.

Papa Francisco, de 88 anos, está internado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. O líder católico deu entrada no hospital depois de ter sentido dificuldades para respirar por vários dias.

Ele é especialmente propenso a infecções pulmonares devido ao desenvolvimento de pleurisia — uma inflamação ao redor dos pulmões — quando adulto e à remoção de parte de um dos pulmões aos 21 anos.

Desde a internação, os boletins informam que Francisco está "comovido" com todas as manifestações de carinho e melhoras que vem recebendo, e "especialmente tocado" com as mensagens das crianças.

Na semana passada, Francisco recebeu a visita da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, de direita radical.