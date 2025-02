Zelensky se diz disposto a deixar presidência da Ucrânia em troca de paz ou da adesão à Otan

"Se for necessário que eu deixe este cargo, estou pronto para isso, e também posso trocá-lo pela adesão da Ucrânia à Otan ", disse Zelensky, referindo-se à aliança militar dos países da Europa e América do Norte.

Em uma coletiva de imprensa neste domingo, 23,, o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, disse que estaria disposto a "abrir mão" da presidência do país em troca da paz.

Zelensky enfatizou ainda que seu foco está na segurança da Ucrânia agora, e não daqui a 20 anos, deixando claro que não é seu "sonho" permanecer presidente por uma década.

O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio do ano passado. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde a invasão russa em fevereiro de 2022, o que suspendeu as eleições presidenciais.

Em novembro, todos os partidos do parlamento ucraniano apoiaram o adiamento das eleições até o fim da guerra, e Zelensky prometeu realizar uma nova eleição assim que o conflito terminar.