Quais são os minerais raros da Ucrânia – e por que Trump está de olho neles?

Neste domingo (23/2), porém, Zelensky recuou no tom e disse "estar pronto para conversar sobre minerais" com os americanos. "Estamos prontos para compartilhar", disse.

No entanto, as terras raras frequentemente ocorrem junto a elementos radioativos, como tório e urânio , e separá-los exige o uso de muitos produtos químicos tóxicos, tornando o processo de extração às vezes difícil e caro.

Muitas das áreas que contêm esses elementos estão localizadas no sul do Escudo Cristalino Ucraniano (grande área de rochas), principalmente sob o Mar de Azov. A maioria desses territórios está atualmente ocupada pela Rússia.

BBC

No entanto, ainda há projetos promissores na região do rio Bug, no oeste do país, assim como nas regiões de Kiev, Vinítsia e Jitomir.

Especialistas afirmam que, embora centenas de locais geológicos promissores tenham sido identificados, apenas alguns deles podem se tornar depósitos viáveis, caso seu desenvolvimento seja considerado economicamente factível.