Hamas entrega cinco reféns israelenses após semana de crise em acordo de cessar-fogo

Eles foram entregues em Rafah, no sul de Gaza, à Cruz Vermelha para serem levados a Israel.

Os dois reféns libertados cruzaram para Israel por volta das 9h da manhã no horário local (5h no horário de Brasília), informaram as Forças de Defesa de Israel (IDF).

O terceiro refém entregue foi Eliya Cohen. Em seguida, Omer Shem Tov e Omer Wenkert também foram entregues à Cruz Vermelha.

A segunda leve de reféns foi feita em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.