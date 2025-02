O que é a pedra de 12 ângulos, joia da arquitetura inca vandalizada de forma irrecuperável

À primeira vista, não passa de uma grande pedra inserida junto a outras no muro de uma das construções históricas do centro de Cusco.

Um ataque de vandalismo, ocorrido na terça-feira (18/2), ganhou destaque no noticiário internacional depois que autoridades relataram que o local havia sofrido danos "irreversíveis".

O que é a pedra dos 12 ângulos?

Getty Images A pedra dos 12 ângulos é um dos pontos turísticos imperdíveis para os visitantes da cidade de Cusco

A pedra dos doze ângulos é um bloco de diorito verde incrustado no muro do Palácio do Arcebispo de Cusco, no centro histórico da capital cusquenha. Ela está listada como patrimônio cultural do Peru.

O Palácio do Arcebispo foi construído durante a colonização espanhola sobre as ruínas do antigo palácio do rei inca Inca Roca, cujos muros incluíam a pedra dos 12 ângulos.