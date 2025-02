Trump chama Zelensky de 'ditador' após críticas do ucraniano ao encontro dos EUA com a Rússia

Mais cedo, Zelensky havia acusado o presidente dos EUA de "viver em um espaço de desinformação" criado pela Rússia, após as negociações entre os EUA e Moscou na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.

Trump também afirmou que, enquanto isso, os EUA estão "negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia".

O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio do ano passado. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde a invasão russa em fevereiro de 2022, o que suspendeu as eleições presidenciais.