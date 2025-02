Os planos de contra-ataque de Bolsonaro após denúncia da PGR

As estratégias do ex-presidente diante da denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR)

Enquanto os advogados dos acusados, incluindo Bolsonaro, preparam a defesa prévia e as possíveis contestações da denúncia, o ex-presidente e seus aliados correm por diferentes frentes no contra-ataque.

Ele foi acusado de abuso do poder político e de uso indevido dos meios de comunicação, por ter atacado a lisura do processo eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em julho de 2022, e ter usado as celebrações do 7 de setembro para fins eleitorais.

No vídeo, Bolsonaro diz que estará presente em Copacabana, no Rio de Janeiro, junto a um dos principais aliados, o pastor Silas Malafaia, "e outras lideranças".

A pauta da manifestação é, segundo Bolsonaro, "liberdade de expressão, segurança, custo de vida, fora Lula 2026 e anistia" aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em São Paulo, o ato tem sido organizado por Carla Zambelli, cujo mandato de deputada federal foi cassado no fim de janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo.

O TRE acusou a ex-deputada, que também está inelegível por oito anos, pelas práticas de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Segundo o Tribunal, Zambelli divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022.

Após a denúncia contra Bolsonaro nesta terça, Zambelli publicou uma nota em sua rede social dizendo que a manifestação é "essencial para restaurar a normalidade democrática em nosso país".

PL da Anistia

Poucas horas antes da denúncia da PGR ser formalizada, Bolsonaro fazia uma visita ao Senado para articular a votação do projeto que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro.

De autoria do ex-vice-presidente e hoje senador general Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a última tramitação do PL da Anistia ocorreu em agosto do ano passado.

Na expectativa de tentar desenterrar a proposta, Bolsonaro almoçou com o bloco Vanguarda do Senado, que inclui parlamentares do seu partido, o PL, e do partido Novo.

Além do projeto de Mourão no Senado, tramitam na Câmara outros sete projetos relacionados a anistia de manifestantes, alguns apresentados antes e outros, depois do 8 de janeiro.

A acusação feita pela PGR nesta terça afirma que Bolsonaro era um dos líderes de uma organização criminosa que contribuiu no 8 de janeiro, "para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União" e "com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União".

Após o almoço que teve com aliados no Senado na terça, Bolsonaro disse à imprensa que já havia quórum na Câmara para aprovar a anistia.

"Juridicamente falando, o PL da Anistia poderia beneficiar Bolsonaro", em uma eventual condenação, afirma Davi Tangerino, professor de Direito Penal na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Para o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Rogério Taffarello, ainda há muita incerteza acerca do projeto. "Quem deve ter a última palavra deve ser o Judiciário, caso esse projeto venha a vingar", afirmou.

"Se for irrazoável, a Constituição é cheia de regras e princípios que costuma trazer as tomadas de decisões políticas a um nível de razoabilidade."

Adriano Machado/Reuters Aliados de Bolsonaro também atacam a Lei da Ficha Limpa

Ficha Limpa

Outra linha de estratégia dos aliados ao ex-presidente Bolsonaro é a alteração da Lei da Ficha Limpa.

A lei, que entrou em vigor em 2010, endureceu os parâmetros que impedem pessoas a participar do processo eleitoral e aumentou de três para oito anos o período de inelegibilidade, estabelecido, até então, por uma legislação de 1990.

Mas um projeto que tramita na Câmara dos Deputados, apresentado por parlamentares em sua maioria do PL, prevê mudar o período de inelegibilidade para dois anos.

Durante sua tramitação na Câmara, o projeto foi anexado a outra proposta, que relaxa os parâmetros, indicando que a proibição da candidatura só ocorra em casos de processo penal e só se houver condenação em última instância ou por órgão colegiado.

Todas as mudanças, se forem aprovadas, beneficiariam Bolsonaro, que foi declarado inelegível no âmbito da Justiça Eleitoral por oito anos, até 2030.

Por isso, para Marlon Reis, advogado e idealizador da lei, a proposta é casuística.

"Essa é uma manobra que tem endereço certo", afirma. "O texto se dirige somente ao abuso de poder. As muitas outras hipóteses de inelegibilidade são mantidas, e isso entrega o caráter casuístico da norma."

De acordo com ele, a alteração da lei, cuja proposta é por meio de uma lei complementar à Constituição, é inconstitucional e, portanto, inviável.

"A redução do prazo [de inelegibilidade] torna a norma inócua, porque os mandatos são de quatro anos. Por isso, trata-se de uma revogação disfarçada de norma."

Para ser aprovada, o projeto, que neste momento está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), precisa de maioria absoluta na Câmara dos Deputados.

A esperança nos EUA

A volta de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos é vista por Bolsonaro e seus apoiadores como uma possibilidade de ventos políticos mais favoráveis em meio às acusações e à sua inelegibilidade.

Reportagem publicada pela BBC News Brasil mostrou que existe uma expectativa de que Trump e sua equipe possam fazer movimentos de apoio a Bolsonaro e até mesmo de pressão contra membros do Judiciário — que, no melhor cenário, poderia pressionar por uma rediscussão de sua inelegibilidade.

A rixa entre Elon Musk, um dos maiores financiadores de Trump e hoje chefe do departamento de Eficiência Governamental dos EUA, e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, sustenta a tese de que apoiadores de Bolsonaro e Trump têm um inimigo em comum.

A plataforma X, de Musk, chegou a ser suspensa no Brasil no ano passado depois que o bilionário se recusou a cumprir ordens judiciais de Moraes e do STF. Naquela época, Trump chegou a usar o caso da suspensão do X no Brasil como um exemplo dos perigos à liberdade de expressão em democracias ocidentais.

Ao jornal americano The New York Times, Bolsonaro deixou claro que tem expectativas de que Trump seria capaz de alterar as correlações de força no Brasil de modo a favorecê-lo, embora tenha se recusado a especificar como isso seria feito.

"Não vou tentar dar nenhuma dica a Trump, nunca", disse ele. "Mas espero que a política dele realmente se espalhe para o Brasil."

Trump, por sua vez, não fez nenhum aceno público até o momento para Bolsonaro.

O aceno, se ocorrer, será no máximo político. "Juridicamente, não há nada que Trump possa fazer", diz o advogado Rogerio Taffarello. "O Estado é soberano."