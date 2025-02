'O que descobrimos ao acompanhar a vida de três crianças sobrevivendo à guerra em Gaza'

BBC Zakaria vive sozinho no hospital Al-Aqsa, onde auxilia os paramédicos a socorrerem os feridos. Esse acompanhamento foi feito antes do cessar-fogo entre Hamas e Israel, iniciado em 19 de janeiro. Zakaria tem 11 anos e mora em Gaza. Ele acredita ter visto milhares de corpos desde o início da guerra.

Enquanto outras crianças da sua idade estariam na escola, Zakaria atua como voluntário em um dos poucos hospitais ainda em funcionamento em Gaza – o Al-Aqsa.

À medida que ambulâncias chegam sem parar ao hospital em Deir al-Balah, trazendo vítimas da guerra entre Israel e o Hamas, Zakaria abre caminho em meio à multidão para levar os recém-chegados rapidamente para o atendimento. Poucos instantes depois, ele corre pelos corredores empurrando uma maca e, mais tarde, carrega uma criança pequena até a sala de emergência. Desde o início do conflito, vários de seus amigos de escola foram mortos. Passar tanto tempo no hospital faz com que Zakaria testemunhe cenas chocantes. Ele conta que, após um ataque israelense, viu um menino à sua frente ser consumido pelo fogo e morrer queimado.

"Devo ter visto pelo menos 5 mil corpos. Vi com meus próprios olhos", ele conta ao nosso cinegrafista. BBC Antes da guerra, Abdullah estudava na escola britânica de Gaza e, apesar das circunstâncias, faz o possível para continuar seus estudos. Zakaria é uma das crianças e jovens que acompanhamos durante nove meses para o documentário da BBC 'Gaza: How to Survive a Warzone' (em português, 'Gaza: Como Sobreviver a uma Zona de Guerra'). Meu colega Yousef Hammash e eu co-dirigimos o filme de Londres, já que, desde o início da guerra, há 16 meses, Israel não permitiu a entrada de jornalistas internacionais na Faixa de Gaza para reportagens independentes.

Para coletar as imagens e entrevistas, contamos com dois cinegrafistas que vivem em Gaza – Amjad Al Fayoumi e Ibrahim Abu Ishaiba – mantendo contato regular com eles por aplicativos de mensagens, chamadas pela internet e redes móveis. Yousef e eu queríamos mostrar como é o dia a dia das pessoas em Gaza enquanto tentam sobreviver aos horrores desse conflito. Concluímos as filmagens poucas semanas atrás, no dia em que o cessar-fogo atual começou. Nos concentramos em três crianças e uma jovem mãe com um recém-nascido, pois eles são os inocentes nesta guerra, que teve uma pausa instável em 19 de janeiro, quando entrou em vigor um acordo entre Hamas e Israel para a libertação de reféns.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, mais de 48.200 pessoas foram mortas durante a ofensiva israelense. A ação militar foi uma resposta aos ataques do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que deixaram cerca de 1.200 mortos e resultaram no sequestro de 251 pessoas. Grande parte das filmagens ocorreu no sul e no centro de Gaza, em uma área designada pelo exército israelense como "zona humanitária", onde os palestinos foram instruídos a buscar segurança. No entanto, segundo uma análise da BBC Verify, essa mesma área foi atingida quase 100 vezes entre maio de 2024 e janeiro deste ano. As Forças de Defesa de Israel afirmam que os ataques tinham como alvo combatentes do Hamas que operavam na região.