As impressionantes fotos de avião que capotou ao pousar no Canadá, deixando feridos

Voo proveniente de Minneapolis capotou ao pousar no aeroporto Pearson; não há registro de mortes.

EDUARDO LIMA/EPA-EFE/REX/Shutterstock Vídeos nas redes sociais mostram pessoas saindo do avião tombado; não há registro de mortos

Uma criança e dois adultos ficaram gravemente feridos depois que um avião capotou ao pousar nesta segunda-feira (17/02) no aeroporto Pearson de Toronto, no Canadá, de acordo com os serviços de emergência.

De acordo com o serviço paramédico local, no total 15 pessoas precisaram ser hospitalizadas.