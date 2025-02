Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz: como carros alemães entraram em uma crise sem precedentes

Getty Images Durante décadas, a fabricação de automóveis foi a joia da coroa industrial da Alemanha, um símbolo poderoso do famoso milagre econômico do país no pós-guerra. Suas "três grandes" montadoras, Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW, há muito tempo são aclamadas por seu desempenho, inovação e engenharia de precisão. Mas, atualmente, o setor automotivo alemão está enfrentando dificuldades. Com a crise na economia sendo um fator determinante para as eleições deste mês no país, como ela pode retomar a trajetória de recuperação? Quando se chega de trem a Wolfsburg, na Baixa Saxônia, a primeira coisa que se vê é a fábrica da Volkswagen. Sua enorme fachada, estampada com um logotipo gigante da VW e ladeada por quatro chaminés altas, toma conta de uma das margens do canal que atravessa a cidade. O complexo de 6,5 km² fica ao lado do Autostadt, uma espécie de parque temático dedicado aos automóveis e à VW, a maior montadora da Europa. A Volkswagen Arena, um estádio esportivo, fica a uma curta distância.

Wolfsburg é a resposta da Alemanha à Detroit de meados do século 20 — não se tratava tanto de uma cidade com uma fábrica de automóveis, mas de uma fábrica com uma cidade que cresceu em torno dela. Cerca de 60 mil pessoas de toda a região trabalham na fábrica, enquanto a cidade em si tem uma população de cerca de 125 mil habitantes. Os moradores locais dizem que, mesmo que você não trabalhe na fábrica, é certo que muitos de seus amigos trabalham, assim como metade da sua turma da escola.

Getty Images Quando você chega de trem a Wolfsburg, uma das primeiras coisas que você vê é a fábrica da Volkswagen "Wolfsburg e Volkswagen — é uma espécie de sinônimo", explica Dieter Landenberger, o historiador do Grupo VW, enquanto olha afetuosamente para um modelo antigo de Fusca. Ele faz parte de uma série de carros clássicos lindamente restaurados no Zeithaus — um enorme museu com fachada de vidro no Autostadt, dedicado aos ícones da indústria automobilística. "Temos orgulho da fábrica", diz ele. "Ela é um símbolo do período da década de 1950, quando a Alemanha precisou se reinventar e se reconstruir após a guerra. Ela foi uma espécie de motor do milagre econômico alemão." Hoje, no entanto, a fábrica também passou a simbolizar alguns dos principais problemas que afetam o setor automotivo alemão como um todo. A fábrica de Wolfsburg tem capacidade para produzir 870 mil carros por ano. Mas, até 2023, estava produzindo apenas 490 mil, de acordo com o Instituto Econômico Alemão, com sede em Colônia. E, na Alemanha, ela está longe de ser a única. As fábricas de automóveis em todo o país estão operando bem abaixo da sua capacidade máxima. O número de carros produzidos na Alemanha caiu de 5,65 milhões em 2017 para 4,1 milhões em 2023, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores.

Tudo isso é muito importante no momento em que o povo alemão se prepara para ir às urnas em 23 de fevereiro. A indústria automotiva não é apenas uma fonte de orgulho nacional; ela também é um importante motor da riqueza nacional. As divergências sobre como resolver os problemas econômicos do país foram um fator que contribuiu para o colapso do governo de coalizão em novembro. Quem quer que esteja no poder após a eleição vai precisar inevitavelmente de um plano para reaquecer a economia, e é provável que a retomada do setor automotivo desempenhe um papel importante. A fabricação de automóveis representa cerca de um quinto da produção industrial do país e, se a cadeia de suprimentos for levada em consideração, ela gera cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com a consultoria Capital Economics. O setor emprega aproximadamente 780 mil pessoas diretamente — e sustenta milhões de outros empregos. Não é apenas a produção que está em baixa. As vendas de carros fabricados por marcas alemãs são muito menores do que eram há alguns anos. Entre 2017 e 2023, as vendas da VW caíram de 10,7 milhões para 9,2 milhões, enquanto, no mesmo período, as da BMW passaram de 2,46 milhões para 2,25 milhões, e as da Mercedes-Benz, de 2,3 milhões para 2,04 milhões, conforme mostram os relatórios das empresas.

Todas as "três grandes" montadoras viram seus lucros antes dos impostos despencarem em cerca de um terço nos primeiros nove meses de 2024, e cada uma delas avisou que seus ganhos para o ano como um todo seriam menores do que o previsto anteriormente. O desenvolvimento de carros elétricos absorveu um enorme investimento, mas o mercado para eles não cresceu tão rápido quanto o esperado, enquanto os concorrentes estrangeiros estão mostrando sua força. A ameaça de tarifas impostas pelos EUA e outros governos também paira no ar. "Há muitas crises, um mundo inteiro de crises. Quando uma crise termina, outra está chegando", diz Simon Shütz, porta-voz da Federação da Indústria Automotiva Alemã (VDA, na sigla em alemão).

As vendas de carros na Europa vêm caindo desde 2017, de acordo com Franziska Palmas, economista especializada em Europa da Capital Economics. "Recentemente, elas se recuperaram um pouco, mas ainda estão cerca de 15 a 20% abaixo do que estavam no pico em 2017", diz ela. "Isso se deve, em parte, a fatores como a pandemia e a crise energética. Mas os carros também estão durando mais — e as pessoas já têm muitos carros na Europa. Então, a demanda tem sido fraca."