Os mistérios que cercam a morte de JK

Arquivo Nacional Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos fará reunião para aprovar nova análise do caso que matou JK — na foto, em visita ao Canal do Panamá, em 1956 Era domingo. Por volta das 18h de 22 de agosto de 1976, o Opala onde estava o ex-presidente Juscelino Kubitscheck atravessou o canteiro central da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 165. Desgovernado, o carro, dirigido pelo motorista e amigo de JK, Geraldo Ribeiro, invadiu a pista do outro lado e, na contramão, bateu de frente com uma carreta. Os dois morreram.

Quase 50 anos depois, as investigações do caso serão reabertas nesta sexta, por decisão do governo federal.

A Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), organismo estatal ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, fará uma reunião para aprovar uma nova análise do caso que matou o 21º presidente da história do Brasil. Desde o episódio, diversas teorias apontavam para uma conspiração que teria provocado a morte de JK. Ele teria sido vítima de um atentado político — e as versões apoiam-se ou na tese de sabotagem mecânica, ou de envenenamento ou tiro ao motorista.

"Muito do mistério que ainda persiste sobre a morte dele está no fato de que, além das circunstâncias do acidente terem sido suspeitas para a época, houve destruição de provas, tanto para exame dos corpos como do próprio carro, que foi destruído em uma base da polícia", diz à BBC News Brasil o historiador Victor Missiato, pesquisador na Universidade Estadual Paulista (Unesp). "Essa ausência de cuidado e atenção em relação às provas da investigação e o fato de que na época vivíamos em regime militar dificultaram [os esclarecimentos] e levantaram muitas suspeitas em torno da morte do JK." Arquivo Nacional Juscelino Kubitscheck morreu num acidente automotivo em 1976, num episódio cercado de incertezas — na foto, o então presidente inaugurava a Refinaria de Petróleo de Manaus, em 1957 "Há uma série de suspeitas de familiares, apoiadores políticos, assessores e pessoas próximas de Juscelino Kubitschek, pessoas dizendo que na época ele havia sofrido várias ameaças de morte e que a ditadura queria que ele saísse do país", conta à BBC News Brasil o cientista político Paulo Niccoli Ramirez, professor na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

As investigações oficias da época, com o país comandado por uma ditadura militar, apontavam para um acidente normal de trânsito, em que o motorista havia perdido o controle do Opala após tentar ultrapassar um ônibus e colidir com ele. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade chegou à mesma conclusão. "Diz-se que o mistério permanece mas a Comissão Nacional da Verdade fez investigações extensivas sobre a morte de Juscelino e não encontrou evidências de que teria sido armada uma conspiração ou um assassinato, digamos logo a palavra crua", afirma à BBC News Brasil o historiador Daniel Aarão dos Reis, professor na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Laudo descarta colisão com ônibus A decisão de reabrir as investigações sobre a morte de JK parte de um outro inquérito. Entre 2013 e 2019 o Ministério Público Federal (MPF) esmiuçou o episódio e, embora não tenha concluído que houve ação externa para provocar o acidente, descartou que o Opala tivesse se chocado com um ônibus, como as investigações oficiais originais apontavam.

Segundo o MPF, a ideia de atentado contra o ex-presidente era "impossível" ser comprovada ou descartada, já que "não há elementos materiais suficiente para apontar a causa do acidente ou que explique a perda do controle do automóvel.". Um ingrediente adicional se soma ao caldo dessa história. Então motorista do tal ônibus, Josias Oliveira afirmou em depoimento colhido em 2013 que, cinco dias após o acidente, recebeu uma oferta em dinheiro para assumir a culpa — ele foi processado por homicídio culposo (em que não há a intenção de matar) e absolvido. Para o procurador da República Paulo Sério Ferreira Filho, "houve falhas severas nas investigações realizadas pelo Estado brasileiro", conforme os autos do processo.