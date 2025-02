Afegão que solicitava asilo atropela multidão em Munique, segundo polícia; o que se sabe

Incidente acontece poucos dias antes de eleição geral na Alemanha em que imigração e asilos são temas centrais no debate.

Um homem atingiu um grupo de pessoas com um carro em um comício de um sindicato de trabalhadores em Munique, na Alemanha, nesta quinta-feira (13/2), deixando pelo menos 28 feridos — alguns em estado grave. Há relatos de que muitos no protesto haviam trazido seus filhos para a passeata.

O incidente ocorreu na Seidlstrasse, no centro de Munique — a terceira maior cidade da Alemanha.

O primeiro-ministro do Estado da Baviera, Markus Söder, disse que se trata provavelmente de um ataque deliberado. A polícia atirou contra o veículo do suspeito depois que ele acelerou e atingiu as pessoas.

Há relatos de que haveria um segundo passageiro no carro, mas a polícia alemã não confirmou.

O incidente acontece poucos dias antes de uma eleição nacional na Alemanha, em que imigração é um dos temas fundamentais. Os alemães irão às urnas no dia 23 de fevereiro.