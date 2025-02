Sensação térmica de 70 graus? O fenômeno por trás de onda de calor escaldante no Brasil

Fernando Frazão/Agência Brasil Onda de calor que se concentra do Sul deve se expandir para Sudeste e Nordeste nos próximos dias, alerta Climatempo A região Sul do Brasil vive a primeira grande onda de calor de 2025. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas áreas do Paraná estão sob alerta vermelho de grande perigo por causa dos recordes registrados nos termômetros nos últimos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), "as temperaturas máximas estão elevadas em grande parte do país, uma característica típica do verão". Num alerta publicado em seu site, a empresa de meteorologia Climatempo prevê que a onda de calor vai se expandir para as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, além de se prolongar no Sul por mais alguns dias. No entanto, para o Sudeste e o Nordeste, as condições climáticas atuais ainda não caracterizam uma onda de calor — algo que pode mudar nos próximos dias.

De acordo com as definições da Organização Meteorológica Mundial, esse evento extremo acontece quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Segundo o relatório da Climatempo, o aumento acima das médias de temperatura deve acontecer entre 12 e 18 de fevereiro — e poderá ultrapassar os 40°C em áreas de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí. Já nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, os termômetros devem bater os 35°C.

"A onda de calor que já provocou temperaturas de quase 44°C no Rio Grande do Sul se estende até 12 de fevereiro fazendo a temperatura novamente superar a marca dos 40°C em vários locais do Estado", detalha a Climatempo. A agência aponta que o recorde de 43,8°C, registrado na cidade gaúcha de Quaraí no dia 4 de fevereiro, pode ser quebrado. No Norte e no Centro-Oeste, o InMet prevê chuvas e ventos fortes.

Paulo Pinto/Agência Brasil Em São Paulo, foi acionada uma operação para oferecer refrescos para a população Massa de ar quente A pesquisadora Marina Hirota, professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), explica que há uma massa de ar quente instalada na região que compreende o Sul do Brasil, o norte da Argentina e partes do Paraguai. "Essa massa de ar quente acompanha a subida de um ciclone extratropical, que passa muito longe do Brasil nessa época do ano", contextualiza ela. A especialista pontua que o tal ciclone extratropical não costuma chamar muita atenção no nosso país — seus efeitos são mais sentidos e comentados em locais como Estados Unidos e Canadá, onde eles causam nevascas e chuvas intensas em determinadas épocas do ano.