Ao lado de Trump, Musk nega estar orquestrando 'tomada hostil' do governo americano

Getty Images Musk defendeu cortes do governo enquanto respondia a perguntas de jornalistas no Salão Oval Elon Musk negou estar liderando uma "tomada hostil" do governo americano, e defendeu seus planos de redução de custos ao fazer uma aparição surpresa na Casa Branca na terça-feira (11/02). O homem mais rico do mundo respondeu a perguntas de jornalistas no Salão Oval, ao lado do presidente Donald Trump, que o encarregou de reduzir o tamanho e os gastos do governo federal.

O bilionário fez a declaração ao ser questionado pelos repórteres sobre acusações de estar orquestrando um aumento de influência no governo de uma maneira não-transparente.

O termo "tomada hostil", ou "aquisição hostil" ("hostile takeover" em inglês), é comumente usado para se referir, no mercado financeiro, à aquisição de uma empresa sem o consentimento ou mesmo sem o conhecimento da companhia alvo, com compras de ações diretamente dos acionistas. Durante a visita do bilionário à Casa Branca, Trump assinou uma ordem executiva dando ao Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) de Musk mais autoridade para reduzir a força de trabalho federal. Ele instruiu os chefes das agências governamentais a obedecer ao Doge. O departamento foi criticado pelos democratas, que o acusaram de falta de transparência, e seus esforços também foram prejudicados por contestações legais.

Mas Musk, que foi questionado pelos jornalistas pela primeira vez desde que Trump assumiu o cargo no mês passado, descreveu os cortes governamentais abrangentes como medidas de "bom senso", que não são "draconianas nem radicais". "O povo votou por uma grande reforma governamental, e é isso que o povo vai receber", ele disse. "É disso que se trata a democracia." "Espero ser totalmente escrutinado", acrescentou. "Não é que eu ache que posso me safar de alguma coisa."

O empresário bilionário do setor de tecnologia, que foi nomeado e não eleito, descreveu os funcionários federais como um "quarto poder do governo não eleito e inconstitucional" que, segundo ele, tem "mais poder do que qualquer representante eleito". O dono da Tesla, do X (antigo Twitter) e da SpaceX estava usando um boné preto com o slogan "Faça a América grande novamente" e fazia piadas pontuais com os jornalistas que perguntavam a ele sobre seus críticos. Ele ficou com o filho pequeno, chamado X Æ A-Xii — ou X, para abreviar —, nos ombros durante parte da coletiva de imprensa. "Não é opcional para nós reduzir as despesas federais", disse Musk. "É essencial. É essencial para que os Estados Unidos permaneçam solventes como país."

Musk também foi questionado sobre uma alegação falsa recente de que o governo dos Estados Unidos estava enviando milhões de dólares em preservativos para Gaza. "Algumas das coisas que eu digo vão ser incorretas, e devem ser corrigidas", respondeu Musk. Reuters 'O povo votou por uma grande reforma governamental, e é isso que o povo vai receber', declarou Musk Nas primeiras semanas do mandato de Trump, Musk liderou o esforço para reduzir rapidamente o governo federal. Representantes do Doge entraram em vários departamentos para monitorar os gastos, ofereceram a milhões de trabalhadores um plano de saída e se movimentaram para congelar o financiamento federal, assim como o trabalho de agências como USAID, a agência de ajuda internacional dos EUA. "Encontramos fraudes e abusos", afirmou Trump sobre o trabalho de Musk na terça-feira, sem fornecer evidências. Ele estimou que mais de US$ 1 trilhão em gastos desnecessários seriam descobertos, embora não tenha dado mais detalhes.