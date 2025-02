Carne, café, azeite: 'vilões da inflação' vão continuar a subir?

Getty Images Dor de cabeça para governo e famílias, o preço de itens como carne, café, laranja, óleo de soja e azeite explodiu. Veja o que vem por aí para esse produtos Com o governo Lula e os consumidores de olho nos preços dos alimentos neste início de ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira (11/2) que a inflação fechou janeiro em alta de 0,16%. Em 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação no país, acumula alta de 4,56%, desacelerando em relação aos 4,83% registrados em dezembro.

O bônus tem origem num saldo positivo de R$ 1,3 bilhão na conta de comercialização de energia da usina hidrelétrica de Itaipu, distribuído como crédito na conta de luz dos brasileiros, seguindo uma regulamentação do setor. Se a conta de luz ajudou, esse não foi o caso dos transportes (com alta de 1,3%, puxada pelos reajustes das passagens aéreas e do transporte urbano em diversas capitais) e de alimentos e bebidas, que subiram 0,96% em janeiro, com uma alta de 1,07% na alimentação em domicílio, puxada pela cenoura (36,14%), tomate (20,27%), e café moído (8,56%). Mas o que esperar para o preço de alimentos como carne, café, laranja, óleo de soja e azeite, que foram os "vilões da inflação" no período recente?

Conversamos com André Braz, coordenador de Índices de Preços na Fundação Getulio Vargas (FGV), para saber o que vem por aí. Carnes As carnes subiram 0,36% em janeiro e em 12 meses acumulam alta de 21,17%, bem acima da inflação geral (4,56%). Segundo Braz, a carne está em alta desde o ano passado por uma combinação de dois fatores.

Getty Images Produtores abateram muitas fêmeas no ano passado, e são elas que produzem os bezerros. A redução no número de bois no pasto afeta a oferta de carne O primeiro fator foi a desvalorização da nossa moeda, que contribuiu para o Brasil bater recorde de exportação de carne no ano passado. Isso é bom para a balança comercial do país, mas deixa menos produto disponível no mercado interno. O segundo fator é o chamado ciclo pecuário. Por conta da queda do preço do boi em 2023, os produtores aumentaram o abate de fêmeas. Isso gera caixa para o produtor e aumenta temporariamente a oferta de carne, mas reduz o rebanho no médio prazo, já que são as fêmeas (chamadas de matrizes) que produzem os bezerros. Essa redução de oferta empurra os preços da carne para cima, que foi o que aconteceu no ano passado.

E a alta de preços deve se manter em 2025, já que leva tempo para recompor os rebanhos. Café O preço do café explodiu no ano passado, e o café moído acumula alta de 50,35% em 12 meses até janeiro. "O café tem um ciclo bianual, então tem ano que [a oferta] é um pouco mais estável, e 2025 é o ano de oferta mais fraca para ele", diz o economista da FGV.