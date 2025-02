Por que cada vez mais jovens alemães estão aderindo à direita radical

Getty Images "O que meus pais me ensinaram é que eles costumavam viver em paz e tranquilos, sem medo em seu próprio país", diz Nick, de 19 anos. "Eu gostaria de viver em um país onde eu não precisasse ter medo." Eu me encontrei com ele em um pequeno bar na esquina de uma rua na antiga cidade mineradora de Freiberg, na Saxônia, onde ele está jogando dardos.

É uma noite fria coberta de névoa de fevereiro, a pouco mais de duas semanas para as eleições nacionais da Alemanha, marcadas para dia 23 deste mês.

Nick e seu amigo Dominic, que tem 30 anos, apoiam ou simpatizam com o Alternative für Deutschland (AfD, ou Alternativa para a Alemanha), um partido que tem ficado consistentemente em segundo lugar nas pesquisas nacionais há mais de um ano e meio, à medida que a direita radical aqui e em outros lugares da Europa atrai um número cada vez maior de jovens, principalmente homens, para sua órbita. Um motivo específico pelo qual Nick — e muitos outros jovens alemães— dizem estar com medo é o número de ataques na Alemanha envolvendo suspeitos que eram solicitantes de asilo — mais recentemente, o esfaqueamento fatal de uma criança e um homem em um parque na cidade de Aschaffenburg, na Baviera. A imigração é agora a principal preocupação de Nick e Dominic, embora eles não se oponham a ela em todas as suas formas. "As pessoas que se integram, que aprendem, que estudam aqui, que fazem seu trabalho — não tenho problema com elas", afirma Dominic, embora critique qualquer pessoa que ele considere estar se aproveitando do sistema de asilo.

"Mas hoje em dia essas declarações são vistas como hostis", ele acrescenta. "Você é chamado de nazista por causa do passado da Alemanha." BBC Embora não sejam contra a imigração como um todo, Nick e Dominic veem a questão como sua principal preocupação, especialmente depois de uma série de ataques na Alemanha, supostamente envolvendo solicitantes de asilo O partido AfD — que há muito tempo é acusado de retórica anti-imigrante — está comemorando o apoio do bilionário da tecnologia Elon Musk, dono da rede social X. Ele organizou um bate-papo ao vivo com a líder do partido, Alice Weidel, na plataforma e participou por vídeo de um comício do AfD. Agora, enquanto a Alemanha aguarda para ver o desempenho da direita radical nas próximas eleições, a questão é por que tantos homens jovens, em particular, estão sendo atraídos por ela — e quais podem ser as consequências para um país que é profundamente consciente do seu passado nazista.

Jovens oscilando para a direita Uma pesquisa do Instituto Pew mostrou, em 2024, que 26% dos homens alemães tinham opiniões positivas sobre o AfD, em comparação com 11% das mulheres, e que a parcela de homens com essa opinião aumentou 10 pontos desde 2022. Nas eleições para o Parlamento Europeu em 2024, de acordo com pesquisas de boca de urna alemãs, o número de pessoas com menos de 24 anos, tanto homens quanto mulheres, que votaram no AfD na Alemanha subiu para 16%, um aumento de 11 pontos em relação a 2019. Isso acontece em um momento de ansiedade cada vez maior entre os jovens, de acordo com um estudo recente do Instituto Alemão de Pesquisa Geracional.

Em uma amostra de mil alemães com idades entre 16 e 25 anos, os níveis de ansiedade foram mais altos entre os entrevistados que se classificam como de direita radical, e mais baixos entre aqueles que se situam no centro do espectro político. As mulheres eram mais propensas a se preocupar com seus direitos e com os direitos de grupos minoritários, enquanto os homens estavam mais preocupados com os valores conservadores, que são menos baseados em direitos. Getty Images Os apoiadores do AfD rejeitam frequentemente o rótulo de 'direita radical', incluindo a líder do partido, Alice Weidel, que descreve o partido como um movimento conservador e libertário Rüdiger Maas, do think tank alemão Instituto de Pesquisa Geracional, diz que os partidos de esquerda geralmente se concentram em temas como feminismo, igualdade e direitos das mulheres.